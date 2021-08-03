Влияет ли строительство трассы М-12 на миграции животных?

. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Несколько дней назад наши читатели из Мурома Владимир и Юлия рассказали, что встретили самую настоящую косулю на проселочной дороге в Муромском районе.

- Она проскочила перед автомобилем и скрылась где-то в лесу. Раньше мы здесь не то, что косулей, даже зайцев не видели, - удивились молодые люди. - Откуда она тут взялась?

По словам муромлян, неожиданная встреча случилась в нескольких километрах от границы с Меленковским районом.

Косуля на прогулке

Пара решила, что зверье «бежит» от многочисленных строек в заповедные леса. Все-таки, в регионе и М-12 строится, и второй мост через Оку. В общем, многовато шума для диких животных, вот они и мигрируют. А пока переходят с территории на территорию, и попадаются на глаза людям.

Однако в областной дирекции особо охраняемых природных территорий считают, что стройки на перемещения в животном мире влияют мало. Руководитель дирекции Лев Турышкин ничего из ряда вон выходящего во встрече с косулей не видит.

- Действительно, в наших лесах можно встретить не только пятнистого и благородного оленя, но и косулю. В Муромском районе у нас практически нет особо охраняемых территорий, а в Меленковском их довольно много. И там вполне могут встречаться косули и другого рода парнокопытные. Поэтому животное могло зайти именно оттуда — в Меленковском районе имеются как лесистые территории, так и поля — это достаточно нормальные условия для их существования, - объяснил Лев Турышкин.

При этом, по словам руководителя дирекции ООПТ, пока в заповедных лесах не появилось каких-то новых видов животных, да и количество уже имеющихся резко не выросло. Впрочем, окончательную точку специалисты подведут только после маршрутного учета, который производят после первого снега.

Рысь умеет прятаться

Кстати, совсем недавно сотрудники ООПТ буквально носом к носу встретились с медведем.

- Это произошло чуть больше недели назад в Гороховецком районе, в очень глухой лесной чаще. Медведь сразу же ретировался, - рассказал Лев Турышкин. – Но для нас это все равно радостное событие. Раньше мы только наблюдали его следы. А теперь встретили воочию. Медведи водятся также в Вязниковском районе — в Клязьминско-Лухском заказнике, но обитают они именно в дремучих местах, а, скажем, при походе за грибами вы чаще можете встретить лосей, зайцев, лисиц и кабанов, хотя последние редко подпускают людей к себе.

Кстати, в тех же меленковских лесах есть шанс встретить еще одного экзотического для наших мест хищника — рысь. Но шанс на встречу с ней настолько мал, что даже бывалым охотникам везет далеко не всегда.

- Рысь — одна из самых осторожных кошек и хищников в принципе, - говорит Лев Турышкин. - Причем она может находиться недалеко от вас, но настолько хорошо умеет таиться, что заметить ее почти невозможно. Опытные охотники в некоторых зарубежных странах, где охота на них разрешена, отслеживают рысь при помощи спецприборов, а простому обывателю, далекому от навыков наблюдения в природе, и вовсе никогда ее не встретить. Например, нашим сотрудникам, которые много лет работают в ООПТ, ни разу не доводилось с ней встречаться, хотя они попадались на фотоловушки в Меленковском районе и в Клязьминско-Лухском заказнике.

Так что во Владимирской области зверье в порядке. Впрочем, специалисты говорят — когда вырубается лес, животным в любом случае приходится искать себе новый дом. Однако нынешний год никаких катаклизмов не принес. Даже напротив — охотоведы и сотрудники ООПТ отмечают, например, увеличение количества лося. Одной из причин увеличения его численности может быть тот факт, что владимирские леса, наконец-то, восстановились после страшных пожаров 2010 года.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Скопа пожаловала в гости

Владимирские леса богаты пернатыми. Особо часто встречаются хищные птицы.

- Мы привыкли называть их ястребами, хотя на самом деле их большое разнообразие — во Владимирской области гнездятся и живут орланы-белохвосты, реже могут встречаться беркуты, также встречаются канюки, полевые и болотные луни — разнообразие хищников довольно большое, - перечисляет Лев Турышкин.

Но самая приятная встреча у специалистов состоялась в этом году со скопой — эта очень редкая птица занесена в Красную книгу России, и как минимум за последние 10 лет во Владимирской области скопу не встречали нигде.

- В прошлом году она пыталась загнездиться, и выбрала мертвое, старое дерево, чем удивила наших специалистов. Однако очевидно, что опыт не удался. Скопа гнездо покинула, и потомства мы не наблюдали. А в этом году в той же местности, но на другом дереве, скопа свила гнездо и вывела потомство, - поделился радостью руководитель дирекции ООПТ.