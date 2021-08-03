Во Владимирской области за пять лет закрылись больше пятидесяти садиков и школ

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Владимирстат в цифрах продемонстрировал, как развивается образование во Владимирской области в последние пять лет. Как оказалось, в регионе все меньше детсадов, школ и колледжей. Также за пять лет заметно сократилось число студентов, получающих высшее образование в регионе.

Садики строят, но их все меньше

В регионе активно начали строить детские сады. Как сообщали чиновники, с начала прошлого года во Владимирской области появились семь новых детсадов. Самым крупным дошкольным учреждением из них стал детский сад площадью около 6 тысяч квадратных метров в микрорайоне Юрьевец города Владимира, рассчитанный на две ясельные группы и шесть дошкольных групп, всего 190 мест. Также в прошлом году два детских садика на 108 мест каждый построили в поселке Боголюбово и селе Сновицы Суздальского района. Оба дошкольных учреждения построены по одному проекту, а детский сад «Радуга» в поселке Боголюбово стал первым во Владимирской области дошкольным учреждением, в котором приняли в ясельные группы совсем маленьких детей - от двух месяцев. Кроме того, в прошлом году во Владимире на территории детских садов построили четыре одноэтажных ясельных корпусах на 50 мест каждый. В этом году в областной столице также построят два детских сада на 108 мест каждый. Один разместится в микрорайоне Коммунар около новой школы №46, другой — на Тихонравова, 3, по соседству с новыми яслями на 50 мест.

Казалось бы, число детсадов должно расти, однако оно за последние годы только уменьшалось. Согласно статистике, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в 2016 году насчитывалось 522, в 2020 году – уже только 483, на 39 меньше. Правда, при этом уменьшилось и число дошкольников. Если в 2016 году в садики ходили 75,1 тысяч детей – 81,1% от всех ребятишек этого возраста, то в 2020 году детсады посещали 70,1 тысяча малышей – 84,9% от всех дошколят. И если пять лет назад из ста мест в детских садах были заняты 99, то в 2020 – только 91. Очередь в детсады при этом все равно сохраняется, но только в ясельные группы для детей до трех лет и только во Владимире. Решить этот вопрос, как раз, и планируют с помощью двух новых садиков – они должны открыться с нового года.

Школ не хватает

Школы в регионе тоже строят. За последние годы появились новые здания в Гусь-Хрустальном районе, Камешково, Кольчугино, к сентябрю откроется школа во владимирском микрорайоне Коммунар, в планах – строительство школы в Коврове. Во Владимире надеются построить еще три школы – в Юрьевце, Сновицы-Веризино и рядом с ВлГУ. В департаменте образования отмечали, что их задача – к 2025 году избавиться от второй смены за счет открытия новых просторных зданий. В пандемию это проблема только обострилась и еще больше учеников перешли во вторую смену – на это пошли, чтобы соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора.

Но опять же – за пять лет школ в регионе стало только меньше. Причем если количество частных школ остается стабильным – девять заведений, то число государственных уменьшилось с 377 до 360 – столько насчитали в регионе в конце прошлого года. При этом число учеников только растет: со 136,3 тысячи до 145,1 тысячи школьников. При этом в частных школах все пять лет стабильно учатся по тысяче детей.

Меньше рабочих, меньше студентов

Увы, с профессиональным образованием в регионе тоже не все гладко. Число колледжей также уменьшается: с 42 до 36. Зато выросло число студентов, обучающихся на квалифицированных рабочих – в 2020 году их стало 6,9 тысяч, а в 2016 – 6,1 тысяча. При этом поступать на рабочие специальности стало меньше молодежи – их набор сократился с 2,5 тысяч до 2,3 тысяч. Выпускать квалифицированных рабочих и служащих тоже стали меньше. Если в 2016 году заветные «корочки» получили две тысячи студентов, в 2017 – 2,2 тысячи, то в прошлом году – всего полторы тысячи, минимум за пять лет, хотя на рынке труда отмечают нехватку рабочих.

Вузов и филиалов в области тоже стало заметно меньше – их число уменьшилось с 14 до девяти (семь государственных и два негосударственных). Меньше стало и студентов, получающих высшее образование в регионе: за пять лет их количество с 30,8 тысяч уменьшилось до 25,4 тысяч. При этом абсолютное большинство – 25 тысяч – учатся в государственных вузах. А в целом в регионе из десяти тысяч человек 186 – студенты высших учебных заведений. Абитуриентов, поступающих в университеты и институты, в регионе заметно сократилось в пандемийный год: если раньше поступало около восьми тысяч человек, то в 2020 году – только семь тысяч. Число выпускников тоже плавно сокращается – с 7,7 тысяч в 2016 году до 5,9 тысяч в 2020-м. Как отмечают социологи, это может быть связано с желанием молодежи уехать из Владимирской области: большинство школьников, поучаствовавших в опросе, признавались, что с радостью переберутся в другой регион. Ежегодный отток жителей отмечают и во Владимирстате.

Однако не все так плохо: в регионе стало больше студентов колледжей, получающих средне-специальное образование, за пять лет их стало больше на четыре тысячи: 19,2 – в 2016 году и 23,2 – в 2020-м. Теперь из десяти тысяч владимирцев 173 – студенты колледжей. Соответственно ежегодно растет и число выпущенных специалистов – с 4,1 тысячи до 4,9 тысяч в 2020 году. Кстати, в ВлГУ отмечают, что рост популярности колледжей связан со страхом ЕГЭ: часто не только сам школьник, но и его родители боятся, что выпускные экзамены он не сдаст на нужный балл и предпочитают выбрать более простой путь. Впрочем, их опасения не беспочвенны: в этом году только во Владимире, по данным портала образование33.рф, минимальный балл не смогли набрать некоторые ученики, сдававшие профильную математику (16 человек), физику (3), химию (9), биологию (6), обществознание (13), историю (2), информатику (2).