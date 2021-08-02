«Шум на нашу голову»: владимирские полицейские раскритиковали новые правки в «закон о тишине»

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Областной закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Владимирской области» изначально «рождался в муках» - после принятия в 2020 году оказалось, что его некому исполнять. Составлять протоколы уполномочили сперва муниципалитеты. Это не сработало. На июльском заседании областного Заксобрания решено было, что теперь «писать административку» будет еще и госинспекция административно-технического надзора (ГИАТН).

Сидеть в засаде никто не будет

И все равно, кто бы из чиновников не составлял протоколы, в реальной жизни ездить по ночам на вызовы и ловить шумящих граждан приходится полицейским. При этом, кроме траты нервов и времени, стражи порядка не получают за это ничего.

В идеале, между администрацией Владимирской области и региональным УМВД должно быть заключено соглашение, по которому полиция получит право писать протоколы за нарушение областного закона. В таком случае проблему бы сняли раз и навсегда, но дело застопорилось. Наши источники в областной власти утверждают, что все дело в деньгах — администрация обязана будет доплачивать УМВД, а средств на это нет.

В свою очередь, собеседники в полиции региона рассказали, как в таких условиях «закон о тишине» реально работает в нашей области.

- Приезжаем на вызов, и хорошо, если дверь открыли. Тогда собираем материал, который направляется в муниципальную комиссию. Если же не открыли — пишем рапорт, который также потом пересылают в муниципалитет, - рассказал один из участковых.

Однако, по словам участкового, мало кто из полицейских ставит своей целью выловить нарушителя тишины, потому что не хватает времени сидеть в засаде. Как итог — если человек не открыл приехавшему наряду дверь, то и доказать что-либо будет проблематично, ведь одного рапорта мало.

Другой наш источник из числа руководителей территориальных отделов, говорит, что «шумящих нарушителей» чаще ловят только ради принципа.

- У нас на место едет наряд ППС или участковый. Сотрудники опрашивают того, кто вызывал, затем самих шумевших, а еще нужно третье лицо — в качестве свидетеля. Например, сосед из другой квартиры. Материал направляем в администрацию. Естественно, полно случаев, когда нарушители не открывают, но тут все зависит от совести и желания самого сотрудника. Вообще многим это «не интересно» в том плане, что показателя никакого нет, - поделился собеседник в погонах.

А на вопрос, помогут ли инспекторы ГИАТН, полицейские говорят единодушно:

- Это глупо, потому что эти законы придумывают те, кто никогда не работал на «земле» и не понимает специфики. Инспекторы никогда не поедут на вызов ночью, никогда не станут ловить нарушителей. Все это так и останется проблемой на нашу голову, пока не будет заключен договор с УМВД, - заключили стражи порядка.

Четыре «но»

Бывший заместитель начальника ОМВД России по Селивановскому району Дмитрий Кургузов, теперь занимающий должность в районной административной комиссии, тоже полагает, что лишь договор с полицией станет «панацеей» в борьбе с нарушителями спокойствия.

- Мое мнение — однозначно нужно передавать полномочия в ОВД. Во-первых, документы для составления протокола перенаправляются по почте, на что уходит масса времени, и в результате процесс затягивается порой на два месяца, по истечении которых выходит срок давности, и привлечь нарушителя невозможно, - полагает Кургузов.

Второй момент: ГИАТН и муниципалы банально не обладают теми полномочиями, какие есть у полицейских.

- Максимум, что они могут сделать — выдать человеку бумагу явиться на составление протокола. Но что будет, если человек назвался другими данными? А что, если не показывает документы? Все эти моменты необходимо разбирать на месте, а не потом, - объясняет майор Кургузов.

Третий момент, по словам нашего эксперта, кроется в юридической конструкции самого «закона о тишине».

- Буквально вчера мне в комиссию поступил такой материал: женщине в 23.30 постучали в окно. Она вызвала полицию. Оказалось, что это был сосед, который забыл ключи. Он решил постучать, так как всегда был в хороших отношениях с соседкой и надеялся на помощь. Однако теперь из состава статьи невозможно понять, считается его поступок нарушением спокойствия или нет? - говорит Дмитрий Кургузов. - Теоретически, за малозначительностью дело должны прекратить, но, опять же, лишь на усмотрение суда.

Например, в Москве в аналогичном законе прописано, что тишину можно нарушать вынужденно - если речь идет о безопасности самого шумящего. К примеру, постучать соседу в окошко, чтобы попасть домой, нарушением уже не будет, а наш владимирец сейчас рискует попасть на штраф.

Впрочем, в кулуарах власти нам объяснили, что в случае с ГИАТН никто и не надеется, что закон заработает «как положено», однако этот шаг чисто формально необходим, чтобы наконец-то заключить соглашение с УМВД. А вот когда именно это соглашение заключат — пока непонятно. Как уточнили в региональном главке полиции, по этому поводу никто к ним не обращался.

В «белом доме» обещали позже озвучить официальную позицию по этому поводу.