Велосипед, экобайк, бадминтон: что владимирцы могут взять напрокат?

Прокат велосипедов и электросамокатов на Театральной площади. Фото: Виктория СУХОВА

Впереди еще целый август, многие запланировали отпуск, но не все уедут из города. А, значит, нужно будет чем-то заняться. Особой популярностью среди владимирцев пользуются разные спортивные занятия. Но что делать, если нет своего велосипеда или самоката? Правильно, взять напрокат!

«Комсомолка» выяснила, чем город может «поделиться» с жителями.

Поиграть в настольный теннис и бадминтон

В парке «Дружба» готовы предоставить в пользование «мелкий» спортивный инвентарь. Там за 60 рублей в час можно взять поиграть мячи, настольный теннис, бадминтон, дартс. Выдают все под залог, который равен стоимости, и колеблется от 300 до 1000 рублей.

В парке «Загородный» готовы дать напрокат велосипеды и веломобили. За полчаса катания за детский велосипед попросят 50 рублей, за час катания на взрослом — 100 рублей. 10 минут проката детского веломобиля «Вираж-малыш» обойдется в 50 рублей, взрослый будет стоить в два раза дороже.

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По центру на экобайке

На Театральной площади можно покататься на электрических скутерах - экобайках. Перед поездкой проведут подробный инструктаж, после которого любой желающий может спокойно сесть за руль. В управлении байк несложный, что касается безопасности, то он оснащен сигналом и фонарями с ближним и дальним светом.

Кстати, на нем можно кататься вместе с детьми. Некоторые экобайки оборудованы детским креслом для самых юных экстремалов. Скорость, которую выставляют организаторы, всего 20 километров в час. Ездить можно только по тротуарам и пешеходным дорожкам. 15 минут проката стоят 200 рублей. Оплатить можно наличными или картой.

Лечу, лечу, педали кручу

Каждый второй владимирец уже променял поездку на автобусе на прогулку на велосипеде или электросамокате. На специальных стоянках горожан ждет больше 250 транспортных средств.

Карту стоянок можно посмотреть на сайте велошеринга - https://vladimir.luckybike.co/.

Цена велосипеда — 2 рубля за минуту и 150 рублей за день. Для самоката — 45 рублей старт + 6 рублей за минуту. Залог — 200 рублей, возвращается после поездки. Дополнительных документов не требуется.

Поймать волну

Многие владимирцы ищут острых ощущений на воде. Таким прямая дорога в Загородный парк. Там можно поймать волну и покататься на вейкбордах. С собой нужно взять полотенце и купальник. На месте выдадут гидрокостюм, шлем и спасательный жилет. После чего следует инструктаж, небольшая разминка для тела. И вперед – покорять водную гладь. Детям можно встать на вейкборд в возрасте от 6 лет.

. Фото: Олег Укладов

Цена первого занятия — от 1200 рублей, в него входит 20 минут обучения с инструктором. Запись по телефону: 8(930)031-13-11, добавочный 3.

Большой популярностью этим летом пользуется катание на сапбордах (сапборд — доска, которая управляется одиночным веслом). Можно грести на скорость, а можно расслабиться и даже заниматься йогой.

Для тех, кто предпочитает семейный или романтический отдых, прекрасно подойдет прогулка на лодке и катамаране. Цена: 350 рублей в час в будни, 450 рублей — в выходные. Запись по телефону: 8(930)031-13-11, добавочный 3.