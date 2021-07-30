У владимирцев стало больше телевизоров и микроволновок, а вот плееры и швейные машинки уходят в прошлое

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Владимирстат подвел итоги по условиям проживания домашних хозяйств и наличию предметов длительного пользования на конец 2020 года. Под предметами понимаются, в основном, бытовая техника, а также авто.

Выяснилось, что самой популярной техникой у владимирцев являются мобильники, телевизоры и холодильники. На каждое домохозяйство приходится по 2,5 мобильника, 1,9 телевизора и 1,27 холодильника. При этом если сравнивать наличие данной бытовой техники в динамике последних пяти лет, то получается, что число мобильников медленно, но верно снижается (с 258 в 2015 году до 250 в 2020-м), а вот число телевизоров растет. За пять лет на сто домохозяйств их число увеличилось со 176 до 190 телевизоров. Стоит понимать, что многие используют телевизоры как большие кинотеатры и экраны. Так что не всегда "телек" - это "зомбоящик". Холодильники остались на том же уровне.

Серьезно выросло число микроволновок. Если в 2015 году на 100 владимирских семей приходилось 90 микроволновых печей, то в прошлом году их стало 118. То есть теперь микроволновка есть у каждой семьи в 33 регионе. Также у каждого домохозяйства обязательно должны быть компьютер, стиральная машина и пылесос.

А вот что до сих пор остается редкостью для владимирских семей и относится, скорее, к предметам роскоши – это фотоаппараты, видеокамеры, электронные книги, кондиционеры и посудомоечные машины. Лишь фотоаппараты достигают отметки в 40 единиц на сто домохозяйств, остальные пункты достигают уровня в 5-11 единиц на сто семей. Причем на селе эти цифры даже ниже.

Также интересно отметить, что проходит эпоха проигрывателей и приемников самого разного образца. По всем пунктам, касающимся проигрыванию музыки и видео, за последние пять лет видно резкое снижение. Что и не удивительно – теперь все можно посмотреть и послушать либо на компьютере, либо на смартфоне. И внешние проигрыватели перестают играть столь большое значение, как в 90-е годы прошлого века, оставаясь уделом ретроградов и меломанов. По сути, популярность остается лишь у видеомагнитофонов. Их имеют в 2020 году 35 владимирских семей из ста (в 2015 году был 41). А вот всякие магнитолы, радиоприемники и музыкальные центры имеют от 13 до 30 домохозяйств.

Также в прошлое уходит и такая вещь, как швейная машинка. За пять лет их число снизилось с 54 до 42. И это на каждые сто семей. Впрочем, это все равно больше, чем музыкальные проигрыватели.

Наконец, 57 домохозяйств из ста имеют легковой автомобиль. Так что машина для владимирцев, скорее, средство для передвижения, а не предмет роскоши.