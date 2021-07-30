Во Владимире не нашли желающих строить дог-парки и спортивные площадки

У владимирцев есть шанс все же дождаться площадок для выгула собак. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году владимирцев порадовали отличной новостью: из городского бюджета выделили 50 миллионов рублей на выполнение наказов избирателей. Каждый депутат пообщался со своим электоратом и постарался выполнить пожелания людей. Условие было одно: предел «хотелок» - два миллиона рублей.

Конкурсы не состоялись

О масштабном преображении речь не шла. Но многие горожане просили о детских и спортивных площадках, где смогут играть и тренироваться дети и подростки – их должно было появиться 50. Запланировали и благоустройство нескольких скверов, а также две оборудованных площадки для выгула собак. Однако сейчас с преображением города возникли проблемы.

Так не нашлось желающих выполнить работу по благоустройству бульвара Художника Иванова, где за два миллиона рублей должны были установить стенки для игры в мяч на огражденной площадке с освещением. Увы, конкурс признан несостоявшимся. Такую же спортивную площадку со стенками для игры в мяч должны были установить в районе дома №13 на улице Тракторной, но и там аукцион также не состоялся.

Никто не выразил готовность заняться созданием дог-парков, которые планируется создать напротив дома №43 по улице Луначарского в районе Лыбедской магистрали и в Курсантском сквере по улице Труда. За сумму, практически равную двум миллионам, подрядчикам на улице Луначарского предлагалось построить крытый тоннель, малый, средний и большой барьеры, барьер-соты и барьер-покрышку, балансир, двухуровневый трамплин, лестницу, бум для дрессировки собак, пологую горку-бревно и змейку для обучения собак. Также на площадках должны были появиться ограды, лавочки и урны для собачьих экскрементов, а гарантия на все работы должна была составить три года, а выполнить все нужно было за месяц. Площадка на улице Труда должна была быть намного скромнее – барьеры и туннели, но и при таких условиях желающих оборудовать ее не нашлось.

По второму кругу

На обустройство площадки на улице Труда сейчас объявили повторный аукцион, итоги которого должны провести в начале августа. Если желающие взяться за эту работу найдутся, то у собачников есть шанс получить участок для выгула питомцев в этом году.

Не исключено, что подрядчики не спешат взяться за работы из-за значительного подорожания стройматериалов. Чиновники и депутаты уже отмечали, что трудности возникают даже у подрядчиков, уже заключивших контракты. Но в этих случаях удается справиться с проблемой за счет того, что стройматериалы хотя бы в части, уже закуплены. Пока, как отмечают в мэрии, отказов от работ не было, но не исключают, что все может измениться. А вот заключать новые контракты с учетом цены, определенной заранее, сейчас, видимо, просто невыгодно.

Зато желающие обустроить территорию вокруг Платоновского пруда на улице Казарменной, где нужно установить фонари и лавочки, и поставить волейбольную площадку около дома №3-б на улице Комиссарова нашлись – ООО «Аргуна» и некий Раффи Мкртчян, ставшие единственными желающими заняться этими работами. Кроме того, сейчас ищут подрядчиков для благоустройства парка «Загородный» (установка 14 светильников, на что выделили более 520 тысяч рублей) и благоустройства общественной территории на улице Мира, около дома 25 (нужно положить новый тротуар и установить фонари, на все дается две недели). Подвести итоги аукционов должны в первых числа августа.