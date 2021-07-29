Впервые за четыре года владимирское «Торпедо» вышло в 1/64 финала Кубка России

Фото с официального сайта "Торпедо".

28 июля состоялись матчи 1/128 финала Кубка России по футболу. В этом турнире выступает владимирское «Торпедо», которое на этой стадии на выезде играло с московской «Родиной».

Хозяева поля первыми распечатали ворота черно-белых — на десятой минуте год забил Игорь Андреев. Но уже спустя 12 минут владимирский футболист Илья Жаров сравнял счет, а спустя еще девять минут «Торпедо» вывел вперед Александр Зенин. Весь первый тайм черно-белые хорошо контролировали мяч и прессинговали соперника.

Однако во втором тайме владимирские футболисты получили мяч, как говорится в таких случаях, «из раздевалки». ТО есть тайм не успел начаться, а «Родина» уже сравняла счет. Какое-то время игроки владимирского «Торпедо» явно нервничали, но потом они сумели собраться и снова забили. Победу команде принес Никита Андреев, который реализовал пенальти на 85-й минуте встречи.

Таким образом, впервые за четыре года черно-белые смогли пробиться в 1/64 финала Кубка России по футболу. Также это была первая победа над московской «Родиной» за всю историю встреч этих команд.

- С обеих сторон была достойная, искрометная игра с первой до последней минуты. Мы очень довольны победой, но больше воодушевляет качество игры, - подчеркнул главный тренер «Торпедо» Александр Акимов. - Мы ужу несколько лет спотыкаемся на первых матчах, поэтому сверхзадач в Кубке не ставим. И, если честно, мы не думали, что победим. Но вот, наконец, москвичам прилетела «ответочка» (в прошлом году «Родина» выиграла матч, который проходил во Владимире — Авт.).

В 1/64 финала Кубка России по футболу владимирское «Торпедо» сыграет с нижегородской «Волгой», которая сумела обыграть «Шинник» по пенальти. Матч состоится 25 августа. Сейчас команда из Нижегородской области неплохо смотрится и занимает третье место в чемпионате России среди команд второй группы Первенства ПФЛ. Там же выступает и «Торпедо», занимающее 11-ю строчку.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В стане «Торпедо» - прибавление

За черно-белых в матче с «Родиной» дебютировал новый футболист Даниил Соколов. Он является уроженцем Йошкар-Олы, выпускником Академии имени Коноплёва (Тольятти). До приезда во Владимир выступал за ФК «Муром» и «Родину» из Москвы.