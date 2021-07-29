Владимирские центры занятости смогли найти работу лишь 40 процентам безработных

. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Пандемийный год привел к массовому росту безработицы в регионе, она достигла рекордного за последние пять лет уровня. Безработными числятся 59 768 человек. И это речь только о тех, кто искал работу с помощью государственной службы занятости. Для сравнения – до этого максимум безработных регистрировали в 2016 году, их было немногим больше 49 тысяч. А в 2018 и 2019 году число потерявших работу оставалось стабильным и держалось на уровне чуть выше 39 тысяч человек.

Однако, как отмечают во Владимирстате, найти работу с помощью Центров занятости населения удалось далеко не всем, смогли устроиться меньше половины жителей – 24137 желающих. В предыдущие четыре года результаты были намного более впечатляющие: трудоустраивали от 66 до 73% вставших на биржу.

При этом работу искали не только потерявшие место владимирцы, но и пока работающие, и пенсионеры, и выпускники, и даже студенты, мечтающие о подработке. Успешнее всего в центрах занятости устраивали учащихся, желающих работать в свободное время: из 2123 на работу приняли 1902 студентов. Из безработных новое место с помощью органов государственной службы занятости нашли меньше половины: 20638 из 53151. Из уже работающих сменила место лишь пятая часть: 318 из 1690 человек. Сложности с поиском работы были у людей без опыта и у пенсионеров: из 9571 выпускника устроилось 2559, а из 2804 пенсионеров – 1279.

Как отмечают сами владимирцы, вынужденные искать работу через центры занятости, проблема не в сотрудниках – они честно выполняют свои обязанности, а в предлагаемых вакансиях. Для многих специальностей просто нет подходящих вариантов, а те, что все же попадают в базу, не привлекают зарплатой.

- Я потеряла работу в начале прошлого года и встала на биржу. Но вакансий для дизайнера там практически нет. Мне смогли предложить только один вариант за все время, и то там зарплата была менее двадцати тысяч рублей. До увольнения я получала заметно больше, мне просто не выгодно было выходить на полный день за такую зарплату, - делится жительница Владимира Елена Маслова.

Но в этом году ситуация улучшается. В департаменте труда и занятости подвели итоги работы за первое полугодие и отметили, что уровень безработицы снижается и наблюдается тенденция к выходу на уровень доковидных показателей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уровень безработицы снизился в 3,5 раза, а число владимирцев, работавших в режиме неполной занятости, - в 3,4 раза. Уровень трудоустройства жителей региона, обратившихся для поиска работы, тоже вырос и составил 67%. Безработных также продолжают обучать новым профессиям, сейчас из 243 владимирцев, направленных на обучение, 136 человек его успешно завершили.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Во Владимирской области появятся новые сервисы для поиска работы

Владимирская область стала всероссийской экспериментальной площадкой по внедрению новых сервисов в центрах занятости населения. Сейчас идет техническое тестирование, но уже в ближайшее время они будут доступны соискателям и работодателям во Владимире, Петушках и Муроме. В области появятся три новых сервиса: «Мое резюме», «Конструктор вакансий» и «Эффективные вакансии». Первый из них поможет тем, кто ищет работу или планирует ее поменять. Сотрудники центров занятости дадут рекомендации по составлению и корректировке резюме, чтобы у человека выросли шансы найти работу. «Конструктор вакансий» и «Эффективные вакансии» предназначены для работодателей. Они помогут сделать предлагаемые позиции понятными и привлекательными для потенциальных сотрудников.

- Доступ к сервисам можно будет получить при личном обращении, а также удаленно, через портал «Работа в России», – сообщил директор департамента труда и занятости Владимирской области Андрей Григорьев. – В случае необходимости наши сотрудники готовы обучить посетителей, как правильно это сделать.