Площадки вокруг владимирских детсадов и школ заасфальтируют

Многие школы могут пожаловаться на то, что на их территориях асфальт пришел в негодность. К примеру, 31-я школа. Фото: Елена Масленникова

Владимирские депутаты выделили деньги на приведение в порядок территории вокруг владимирских садиков и школ. Около многих из них асфальт находится в плачевном состоянии, во многих местах его не ремонтировали лет пятнадцать. Пока на асфальтирование площадок вокруг образовательных учреждений выделили более 69 миллионов рублей, часть из которых (9,8 миллионов рублей) владимирский бюджет получил из областной казны в качестве дотации на сбалансированность местных бюджетов, достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала. Оставшаяся часть 59,6 миллионов рублей — это то, что осталось в городской казне на начало года.

По планам на ремонт в детсадах уйдет 18,6 миллионов, в школах - 50,8 миллионов рублей. Но этих денег на все детсады и школы Владимира не хватит. По планам чиновников, в этом году обновят асфальт вокруг пяти детских садов - №9, №71, №97, №108, №109, и пяти школ - №15, №32, №33 и двух гимназий №23 и №35. Правда, если удастся сэкономить на торгах, повезет большему число образовательных учреждений. Также депутаты выделил дополнительные средства, необходимые для работы «Центра школьного питания» и компании «Мелкий опт», куда вошел и комбинат «Школьный». Именно эти предприятия начнут кормить детей с 1 сентября.

Обсудили депутаты и проблему расселения аварийных и ветхих домов. Из-за изменений в законодательстве муниципальная адресная программа сноса и реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города Владимира перестала действовать. Впрочем, это не означает, что уже заключенные договора прекратят свое действие. Так инвесторы, расселяющие многоквартирные дома на участке улиц Северной, Крупской и Фейгина и в районе улиц Северной и Полины Осипенко, продолжат работать. В Юрьевце ряд аварийных домов тоже подлежат расселению, хотя по ним договоры не заключены. Но поскольку люди давно ждут новых квартир, их обещают все же переселить в ближайшее время. В первую очередь речь идет о домах №№5-в и 11а на улице Ноябрьской. Сейчас для этого в администрации изучают изменившуюся нормативную базу и, если потребуется, разработают нормативные акты.