В Коврове местный диабетик около месяца не может получить положенные ему лекарства

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Во Владимирской области никого уже не удивишь нехваткой льготных лекарств в аптеках. После того, как областной аптечный склад минувшей зимой провалил поставку препаратов, тысячи людей не могли получить зачастую даже жизненно необходимые лекарства, а в аптеках копились отсроченные рецепты. В конце весны руководство облздрава заверило, что ситуация изменилась к лучшему, но оказывается, еще не везде.

До аптеки препарат не дошел

Супруги Татьяна и Игорь Пугины из Коврова — местные пенсионеры. Как они сами рассказывают, 80-летний Игорь Васильевич стоит на учете в поликлинике Ковровской многопрофильной горбольницы №1 с диабетом и вынужден каждый день принимать несколько лекарственных препаратов, в том числе прописанный ему препарат «галвус» — каждый день по две таблетки.

- Никогда проблем с получением этого лекарства у нас не было, зато имелись трудности с получением рецепта. Но все решилось благополучно. И вот неделю назад мы отправились в льготную аптеку, а там нам сказали, что препарата нет в наличии, так как он не поступал с областного аптечного склада, - рассказывает Татьяна Пугина.

Тогда пенсионеры сразу же позвонили на «горячую линию» облздрава. Специалисты выслушали их и через пять суток дали ответ.

- Нам позвонили и сообщили, что было закуплено 150 упаковок галвуса, и посоветовали обратиться в свою аптеку, - говорят супруги Пугины.

Однако повторный поход к фармацевтам результата не дал — необходимого Игорю Васильевичу препарата снова не оказалось. На этот раз супруги позвонили прямо на аптечный склад региона (официально он сейчас называется «Центр по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области»), и там им подтвердили: галвус не поступал.

- Наконец, мы обратились в отдел лекарственного обеспечения департамента здравоохранения, спросили, как быть, и нам заявили, что о проблеме знают, и всему виной то, что не успели провести торги на этот препарат, - разводят руками Пугины.

«Проблемы с поставкой лекарств остаются»

Так и пришлось покупать таблетки за свой счет — упаковка, которой хватает на месяц, стоит две тысячи рублей. Кто-то скажет немного, но у пенсионеров каждая копейка на счету. Смущает еще и тот факт, что проблема диабетиков раньше никогда не стояла так остро. Да, были случаи, когда облздрав не мог оперативно купить какое-либо чрезвычайно дорогостоящее лекарство. Но вот препараты для больных диабетом покупали исправно. И лишь в последний год эта проблема стала регулярной.

В Ковровской многопрофильной больнице №1 получить оперативный комментарий не удалось, так как никого из руководства на месте не оказалось. Впрочем, в ситуации врачи не виноваты. Их задача — лишь выписать рецепт. Однако наш источник в облздраве, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что такие ситуации сейчас — не такая уж редкость.

- К сожалению, нужно признать, что проблемы с лекарственным обеспечением у нас как были, так и остаются, и подобные ситуации действительно время от времени происходят, - рассказал собеседник.

В свою очередь, официальный представитель облздрава Андрей Трохин заверил, что в произошедшем с семейством Пугиных разберутся.

- Такими ситуациями мы занимаемся точечно, в индивидуальном порядке, потому что требуется проведение проверки. Почему так произошло в данном случае, кто в этом виноват — сказать не могу, - объяснил Трохин.

Уже через несколько минут облздрав сообщил, что информацию о произошедшем в Коврове случае с диабетиком передали специалистам, которым предстоит проверить сведения и помочь пожилому человеку.

Вместе с тем, в главном лечебном ведомстве региона не спешат сваливать этот инцидент на закупки — возможно, имеет место банальное недоразумение. Как бы то ни было, мы будем следить за этой ситуацией и расскажем, чем она завершилась.