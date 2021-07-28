Благоустройство по-владимирски: детям — горки, собакам — тоннели

Один детский городок обходится бюджету в 665 тысяч рублей. Фото: Виктория СУХОВА

Областную столицу продолжают преображать. Конечно, речь не о кардинальном и масштабном преображении, а о создании комфортной и безопасной среды для владимирцев.

Детский городок

Что нужно горожанам с детьми? Уютная игровая площадка у дома. В большинстве дворов ребятня может покататься на качелях, скатиться со старой ржавой горки да повисеть на облезших турниках. А где-то нет и такой «инфраструктуры». Поэтому горожане из года в год просят власти об установке новых площадок. В этом году их услышали. Во дворах обещают установить 50 детских городков.

На прошлой недели они появились во дворах домов №4-г, 55 и 57 по улице Диктора Левитана, а также во дворе дома №4/2 по улице Бородинская в микрорайоне Пиганово. Также уже закончили монтировать площадки во дворах домов №17-а по улице Соколова-Соколенка и №21 по улице Комиссарова.

Здесь появились карусель, качели, песочница, игровой комплекс с горками, лестницами и препятствиями. Конечно, хотелось бы, чтобы появились безопасные качели для малышей — со спинкой, но, как говорится, спасибо и на этом.

Кстати, во дворе дома №4-г на Диктора Левитана новый комплекс соседствует со старыми объектами — турниками, горкой, качелями. Их тоже не мешало бы привести в порядок — элементарно покрасить, а также прибить доску на песочнице, об которую сейчас можно запросто повредить ногу.

Старую песочницу не мешало бы отремонтировать и покрасить. Фото: Виктория СУХОВА

- Вообще эту площадку только недавно установили, и приемки еще не было. В песочницу еще не завезли песок. Но уже сейчас жители подходят и благодарят за такой прекрасный детский городок. А управляющая компания обязательно приведет в порядок все остальные игровые элементы, - подчеркнул официальный представитель мэрии Александр Карпилович.

К выходным планируется установка детских площадок во дворах домов №47 по улице Растопчина и №183 и 185-а по улице Добросельской. К слову, один такой городок обходится в 665 тысяч рублей.

Две площадки для выгула собак

Просят владимирцы не только площадки для детей, но и для своих четвероногих друзей. Сразу две дог-зоны появятся в областном центре — на улицах Луначарского и Труда. Сейчас площадки выставлены на торги.

Самая большая дог-зона появится на Луначарского. За два миллиона рублей ее оборудуют 15 различными элементами. Здесь появятся скамья с привязью, барьеры разных размеров, крытый тоннель, трамплин, бревна, змейка, лестница балансир, горка, барьеры с покрышками и сотами. Также поставят урны для экскрементов, лавочки для людей. А вокруг появится ограждение.

Площадка в сквере на улице Труда гораздо скромнее — ее оборудуют барьерами и тоннелями.

Владимирцы, держащие собак, не скрывают своей радости. Наконец, их питомцам можно будет не просто бесцельно ходить вокруг дома, но и полноценно заниматься.

Дог-площадка в Москве. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Инфраструктуры для прогулок с собаками у нас в городе практически нет. В Добросельском парке обещанную площадку до сих пор не открыли, в Загородном проходят специализированные занятия по дрессировке с кинологами. Поэтому появление дог-зон во Владимире — это большой шаг вперед, - уверена жительница областного центра Олеся Рябова. - Как правило, большинство людей, живущих в квартирах, заводят себе небольших собак-компаньонов, с которыми приятно проводить время. И если ты можешь дать собаке провести время физически активно, это же здорово. Плюс на такой площадке идет социализация животных, что тоже важно. У меня две собаки — большой гампр Чарох и овчарка Фрося. Вот с последней я бы с удовольствием сходила на такую площадку. Она активная, и ей неинтересно просто так бегать за мячиком. А так она могла бы выплескивать энергию и поддерживать хорошую физическую форму.

К слову, появлению подобных дог-зон будут рады и простые владимирцы, которым очень не нравится, когда питомцев выгуливают на детских площадках, после чего ребенок может найти на ней собачьи экскременты. Теперь главное, чтобы владимирцы сами не ленились доезжать до специальных площадок.