Артур Далалоян принес Владимирской области золотую медаль Олимпиады

Артур Далалоян проявил себя ярко, несмотря на травму. Фото с сайта федерации спортивной гимнастики России.

26 июля в Токио прошел финал командного многоборья у мужчин. От российской сборной по спортивной гимнастике выступали Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин и Артур Далалоян, который выступает в зачет Владимирской области.

Несмотря на серьезную операцию на ахиллово сухожилие, Артур выступал на коне, кольцах, в опорном прыжке, брусьях, перекладине и в вольных упражнениях. Судьи, тренеры, комментаторы и болельщики в социальных сетях отмечали невероятное упорство и волю к победе. И если бы не старая травма, выступления могли быть более чистыми.

Но, несмотря на это, российские гимнасты завоевали золотую медаль. И для Владимирской области это первая медаль токийских соревнований!

А уже сегодня, 27 июля в 13.45 пройдет финал командного многоборья у женщин. Российская сборная квалифицировалась в финал с первым результатом. Ангелина Мельникова, представляющая 33 регион, помимо соревнований в команде, также выступит в личном многоборье, опорном прыжке, на брусьях и в вольных упражнениях. К слову, из-за того что автор музыки, под которую должна была выступать Ангелина в вольных упражнениях, запросил за ее использование 25 тысяч долларов, пришлось вносить изменения в движения. По словам Ангелины, это было очень тяжело, и на квалификации она не смогла отработать вольные идеально.

Ангелина Мельникова (вторая справа) уже брала серебро на олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что до владимирского гимнаста Александра Карцева, то он уже вернулся из Токио. К сожалению, выйти в финал Олимпиады ему не удалось. Спортсмен допустил досадную ошибку во время выступления на перекладине. По его словам, он хотел сделать все идеально, чтобы попасть в финал, но перестарался и упал. За свое выступление он получил оценку 12,000, что является 18-м общим результатом в личном зачете.

- Саша пытался сделать лучше, чем умеет. Упражнения на перекладине для него — коронный вид, выполнял их всегда хорошо. И на квалификации Саша попытался сделать свой последний, пятый перелет на полной амплитуде, чтобы выйти с прямыми руками без помарок, но немножко перестарался. Схватился руками, и его оборвало, хотя никогда на этом перелете он не падал. Но это Олимпиада, эмоции, - говорит Виталий Иванчук, директор Владимирской школы спортивной гимнастики Олимпийского резерва имени Н.Г. Толкачева.

По его словам, и тренеры, и руководство сборной довольно выступлением Александра. После падения он смог подняться и продолжить. Неплохо выступил в вольных упражнениях.

Поддержали его и другие спортсмены. Чемпион мира Никита Нагорный похвалил его, сказав, что на своей первой Олимпиаде наделал в два раза больше ошибок.

- Саша — самый молодой гимнаст, ему всего 19 лет. И у него впереди могут быть еще четыре Олимпиады. Зато теперь он знает, как выступать, готов к любым сложностям. Так что не расстраиваемся и продолжаем работать, - подчеркнул Виталий Иванчук.

В Токио осталось три спортсмена, которые выступают зачетом за Владимирскую область. Спортивные гимнасты — Артур Далалоян и Ангелина Мельникова, а также художественная гимнастка Ангелина Шкатова.