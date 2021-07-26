Во Владимире открылся музей владимирских архиереев

Митрополит Тихон и Епископ Нил в придомовом храме. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На двухэтажный зеленый дом под навесом деревьев, стоящий во Владимире на углу Вишневой улицы и Быковского проезда, мало кто обратит внимание, но именно здесь более полувека размещалось жилище владимирских архиереев. Тут же принимали постриги иноки, многие из которых сейчас сами стали руководителями крупных епархий и кафедр Русской православной церкви.

Рабочий день митрополита

В День памяти митрополита Евлогия, ушедшего из жизни год назад, в этом домике торжественно открылся музей, который был назван «музеем Владимирских архиереев». Как говорит келейник Евлогия отец Дмитрий, несший при нем послушание в последние годы жизни митрополита, после смерти владыки решено было, что больше здесь никто из высшего духовенства не поселится, а будет создан музей, в котором почти все осталось таким же, как было при жизни последнего хозяина.

Сам дом на Вишневой улице, 26, купил для нужд епархии еще в 1965 году тогдашний архиепископ Владимирский и Суздальский Онисим (Фестинатов). Здесь планировалось устроить епархиальное управление, так как в те годы для церковных нужд власти разрешали приобретать лишь маленькие частные домики где-то на окраинных улицах. Однако уже в 1970 году новый митрополит Николай (Кутепов) поселился здесь. С тех пор все митрополиты, включая Евлогия, жили на Вишневой улице.

- Этот дом мы решили сохранить в целости, чтобы каждый смог сюда прийти и увидеть, как на самом деле жили архиереи. Часто новые поколения интересуются, спрашивают, как у нас строится рабочий день. Однажды один глава района спросил меня: «Владыка, а как строится ваш день? Я понимаю — приехали утром, помолились, а дальше?» - а я ему ответил: «А потом пообедали и домой» - смеется митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. - На самом же деле назвать это работой нельзя — это наша жизнь, служение — как у военных — всегда на боевом посту.

Владыка Тихон вспомнил, что вся его жизнь прошла буквально рядом с Евлогием — еще в 1974 году нынешний глава Владимирской епархии поступил в семинарию, а Евлогий, немногим старше, уже тогда был преподавателем и профессором в духовном училище при Троице-Сергиевой лавре. А глава Муромской епархии, епископ Муромский и Вязниковский Нил с теплом вспомнил, что сам принял постриг в этом доме 35 лет назад.

В келье мирополита Евлогия. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Этот дом для меня был родным и близким. Я помню, как сюда прибыл архимандрит Евлогий из Оптиной пустыни еще с двумя иноками. Это был необыкновенный, добрый человек, с которым мы вели добрые беседы. К нему приходили многие иноки, игумены и игуменьи, которым непросто приходится на своих местах. И каждый получал от него хороший совет, Евлогий был мудрым монахом и всегда говорил, что в жизни главное — любовь, и не надо помнить зло, - говорит епископ Нил.

На сон два часа

Сам дом-музей состоит из нескольких частей: первая — придомовой храм, в котором митрополит старался каждый месяц проводить литургию и просто молился. Вторая часть — так называемый Афонский зал. В нем находятся иконы, предметы культуры и быта афонских старцев, а также памятные фотографии, которые к 1000-летию русского монашества на святой горе Афон собирал лично Евлогий. До этого они хранились в музее епархии. Теперь было принято решение, что экспозиция переедет на Вишневую улицу.

Афонский зал. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На втором этаже можно увидеть собственно зал Владимирских архиереев — здесь собраны портреты митрополитов, возглавлявших Владимирскую епархию. Многие из этих людей были не только священнослужителями, но и защищали родину в годы Великой Отечественной войны. О каждом здесь можно услышать отдельную историю его жизни.

Наконец, последняя часть — келейная, состоящая из крошечных спальни и рабочего кабинета Евлогия.

- У владыки никогда не было никаких спитч-райтеров, все свои выступления он готовил сам. Тут же он писал свои листы поучений, книги и другие труды. Нередко свет в его кабинете горел до двух-трех ночи, а уже в шесть часов утра он поднимался совершать утреннее молитвенное правило, которое длилось полтора-два часа. Таким образом, на сон у митрополита Евлогия оставалось два или три часа — в остальное время он посвящал себя служению, - вспоминает отец Дмитрий.

Тут же на рабочем столе лежит последняя книга, которую читал почтенный митрополит — собрание творений святителя Афанасия Великого. А рядом можно увидеть простую копию статьи из советской газеты, облаченную в рамку. Оказывается, эта статья написана о семье Евлогия — у его матери-героини было десять детей, и о них написали в газете «Кузбасс».

Тут же можно увидеть многочисленные награды Евлогия, которые сам он при жизни никогда не одевал и не носил.

Как сказал митрополит Тихон, в первую очередь этот музей создан для того, чтобы каждый желающий смог не только познакомиться с историей владимирского духовенства, но и получил частичку святой благодати, которая скопилась здесь за десятилетия жизни в этих стенах замечательных архипастырей, молитвенников и духовных отцов.

КОНКРЕТНО

Как рассказали во Владимирской епархии, в первую очередь в музей будут приглашаться организованные экскурсии для школьников и туристов, однако прийти сюда может любой желающий — вход совершенно свободный. По поводу работы музея и организации его посещения можно позвонить по телефонам паломнической службы Владимирской епархии: 8(4922)36-62-32 или 8-930-833-83-38. Адрес музея: город Владимир, улица Вишневая, 26.