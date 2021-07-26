На въезде во Владимир со стороны Москвы появились «новые Золотые ворота»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Жители Юго-Западного района уже вторую неделю с удивлением наблюдают за манипуляциями молодого человека с кисточкой, обосновавшегося на автовышке у фасада дома №68 по проспекту Ленина. Парень днем и ночью накладывает краски на пятиэтажку, и рисует сюжет на тему известнейшего владимирского памятника – Золотых ворот.

Стрит-арт по зову сердца

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На поверку «парнем с вышки» оказался известный не только в России, но и за рубежом художник Кирилл Ведерников, монументалист, график и живописец, а по совместительству — наш земляк из Вязников. По словам Кирилла, картину на стене пятиэтажки он пишет отнюдь не случайно - он стал участником местного фестиваля «Загфест», который организовала молодая владимирская художница, архитектор и просто энтузиаст Регина Яфасова.

- Вообще сейчас я должен быть в Италии, там у нас большой проект. Но из-за пандемических ограничений остался в России, и когда находился в Петербурге, узнал, что Регина делает такой фестиваль во Владимире. Я решил, что принять в нем участие — крутая возможность, тем более что во Владимире мероприятие такого масштаба проводится впервые, - рассказал Кирилл, не выпуская из рук валика с красками.

Сама Регина говорит, что даже не ожидала, что такой человек, как Кирилл Ведерников, откликнется на ее скромное начинание.

- Я сама художник, архитектор, и увлеклась стрит-артом, после чего решила провести такой фестиваль во Владимире. Мне удалось получить на молодежном форуме «Таврида» грант в 600 тысяч рублей, на эти деньги мы и проводим наш фестиваль, - объясняет Яфасова.

Художники работают исключительно «за спасибо» и по зову вдохновения, а почти все средства гранта пошли на краски, кисти и прочие материалы. Также помогли неравнодушные организации — например, автовышку для Кирилла без всякой платы предоставили сперва городское «Благоустройство», а затем местные энергетики.

Пять этажей в награду

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Мы не ограничивали художников в выборе тем, но многие ребята решили, что на въезде во Владимир должно быть что-то, что напрямую связано с городом, символизирует его, - говорит Регина, показывая на творение Кирилла.

На пятиэтажке во всю стену в преобладающих коричневых тонах изображаются древнерусские шлемы, большие руки, которые как бы держат всю композицию, а сверху изображены Золотые ворота под восходящим солнцем.

- Это работа о наших праотцах, о русской судьбе. Мы видим здесь символические образы — образ шлема — это как раз образ предков, которые осваивали эти территории, образ рук - это образ всего народа, нашей Земли, а Золотые ворота, соответственно, перекликаются с городом, выражая наши религиозные мировоззрения, сложившиеся в течение столетий, - поделился Кирилл. - Я назвал эту картину «Земля, освещенная солнцем».

Кирилл и Регина признались, что городские власти сперва в качестве «холста» выделили художнику двухэтажку у вокзалов, но в последний момент все переиграли, и «наградили» Кирилла сразу пятью этажами. Тут же пришлось дополнять эскиз, делать работу более масштабной и договариваться с автовышками.

Кстати, перед тем, как проводить работу, ребята долго договаривались с жильцами дома. По словам Регины, чтобы получить разрешение на нанесение картины, одного дозволения местных властей оказалось мало — затем пришлось брать «добро» у управляющей компании, а после идти «на поклон» к жителям — написать картину можно было только при 70-процентной поддержке жильцов дома.

- И мы дежурили во дворе каждый день с двух дня до девяти вечера, к каждому человеку подходили, показывали эскизы, объясняли задумку. Удивительно, но недовольных не оказалось. Правда, люди спрашивали по поводу ремонта фасада, который мы перед началом работ загрунтовали и выровняли, - говорит Регина.

На согласования и подготовку к работам у художников ушел месяц — ребята говорят, что это еще немного — обычно такие вещи длятся по полгода, а тут все дружно пошли на встречу.

Кстати, работает Кирилл исключительно кистью и валиком — баллончики он не применяет. Художник надеется, что за пару дней успеет все завершить. Всего же на работы должно уйти 10 суток.

Кстати, подобная композиция появится и на въезде в город у «Глобуса», а также еще в нескольких местах. Всего по Владимиру стрит-арт-художники в рамках своего фестиваля планируют разместить несколько десятков картин, однако пока не говорят, где именно и на каких домах они появятся — это будет сюрприз.