Владимирцам разрешили убить 640 лосей и десять барсуков

. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Губернатор Владимир Сипягин утвердил лимит добычи охотничьих ресурсов на территории области на год вперед – с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года. За это время охотникам можно убивать лосей, оленей благородных и пятнистых и барсуков, но в ограниченном количестве. Так из 12 805 лосей в области за год застрелить можно 5% животных – 640 особей. В Александровском районе можно поохотиться на 21 лося, в Вязниковском – 148, в Гороховецком - 30, в Гусь-Хрустальном – 27, в Камешковском – 17, в Кижачском – 15, в Ковровском - 67, в Кольчугинском - 41, в Меленковском – 9, в Муромском - 2, в Петушинском - 73, в Селивановском - 25, в Собинском - 37, в Судогодском – 20, в Суздальском - 9. Но самая богатая охота ожидается в Вязниковском и Юрьев-Польском районах – там можно подстрелить 148 и 101 лося соответственно.

Благородного оленя лучше всего добывать в Юрьев-Польском районе – там за год выдано разрешение на отстрел 80 оленей. Еще охотиться на них можно в Киржачском районе – там за год можно подстрелить семь оленей, в Кольчугинском – 14, Петушинском – 28 и Собинском – 11. За оленем пятнистым придется отправляться в Камешковский (13), Собинский (2) или Суздальский (51) районы.

А вот барсуков больше всего в Юрьев-Польском районе – 164, из них можно подстрелить пятнадцать, по одному барсуку можно добыть в Ковровском, Кольчугинском и Селивановском районах, еще двух можно добыть в Собинском районе.

Напомним, во Владимирской области убивать можно 26 видов млекопитающих, в том числе кротов, хомяков и белок, и 53 вида птиц. Речь идет о любительской и спортивной охоте. Зимой охотиться можно на пернатую дичь, на зайца, барсука, копытных и пушных зверей (лисиц, ондатр, бобров, барсуков и т. д.). Сейчас идет сезон охоты на болотно-луговую дичь, в августе можно будет добывать боровую, степную, полевую и водоплавающую дичь, а с конца августа – серую ворону.

КОНКРЕТНО

Чтобы вас не записали в браконьеры, на охоте нужно иметь с собой:

- охотничий билет, который выдается Госохотинспекций,

- разрешение на хранение и ношение оружия,

- разрешение на добычу животных,

- путевку, если вы охотитесь на охотничьих угодьях, принадлежащих юридическому лицу или ИП.

Кстати, за охоту без разрешения можно получить реальный срок. Так в январе Суздальский районный суд дал три года колонии-поседения мужчине, подстрелившему в Суздальском районе лосиху без разрешения. Кроме того, ему предстоит компенсировать ущерб, заплатив 400 тысяч рублей.