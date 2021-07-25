«Анна Ахматова», «Пиковая дама», «Гоголь. Спб»: чем удивит владимирцев фестиваль театров кукол «Золотое колечко»

Анна Ахматова

С 17 по 22 сентября в областном центре уже в четвертый раз пройдет Межрегиональный фестиваль театров кукол. В этом году покажут спектакли для взрослой аудитории из Перми, Воронежа, Ижевска, Брянска, Чувашии, Москвы, Рыбинска, Тулы, Набережных Челнов, Волгограда, Кирова.

Что такое театр кукол для взрослых зрителей? Туда могут ходить те, кто привык к современному искусству. Есть постановки на грани перформанса, на грани концерта.

- Сегодня спектакль в театре кукол - это, как и в драме, некое авторское высказывание, спектакль некоего режиссера, это его взгляд. Некоторые смыслы в известной классической драматургии можно увидеть и донести только через театр кукол. К примеру, если в спектакле марионетки — это уже определенное отношение к происходящему, сама система кукол, нити демонстрируют, что мы ведомы. А если появляется перчаточная кукла, некий символ Петрушки, то становится ясно, что все происходящее – балаган, - отмечают во Владимирском театре кукол.

Билеты уже появились в продаже, а поскольку наполняемость залов — 50 процентов, то разберут их, как горячие пирожки. Цена билетов — 270-320 рублей. Выбирайте спектакль по душе и занимайте места!

Скандальное происшествие в Пассаже, или Крокодил

17 сентября в 14 часов фестиваль откроет театр «Карабаска» из Перми. Он покажет спектакль «Скандальное происшествие в Пассаже, или Крокодил» (16+). Решив перед отъездом за границу посмотреть в пассаже крокодила, Иван Матвеевич на глазах у изумленной супруги и друга семьи оказался проглочен левиафаном. Елена Ивановна, узнав, что муж ее оказался внутри чудовища живым и здоровым, немедленно потребовала вскрыть брюхо крокодилу. Тут в действие вступает экономический принцип, и все произошедшее начинает приобретать совершенно фантасмагорические очертания.

17 сентября в 16 и 19 часов Воронежский государственный театр кукол имени Вольховского представит постановку «Анна Ахматова. Поэма без героя. Реквием» (16+). В основе постановки – одноименные поэмы поэтессы. Три актрисы символизируют три ипостаси Ахматовой. Четыре актера воплощают (большей частью – средствами хореографии) богемное окружение поэтессы и создают особую атмосферу периодов ее жизни и творчества. Действо на всем своем протяжении сопровождается музыкой, написанной специально для спектакля. Декорации рисуют накаленную, но поэтичную реальность Петербурга ахматовских времен (метельные вечера, заснеженные кварталы с жидкими уличными фонарями и т.д. – внешность «настоящего двадцатого века», увиденного глазами героини). «Кукольный» ряд представлен перчаточными «персонажами», также на сцене действует шарнирная «петербургская кукла, актерка» – «Коломбина десятых годов».

18 сентября в 10.00 и 12.30 Брянский областной театр кукол покажет «Сказку о попе и работнике его Балде» (6+). В основу спектакля положено одно из самых веселых и остроумных произведений Пушкина. Как «обежать около моря», «поднять сивую кобылу», договориться с бесенком, живущим на дне моря? На эти и другие вопросы зрители узнают ответы, посмотрев спектакль о находчивом Балде, жадном попе, хитрой попадье и наивном маленьком чертёнке, о победе находчивости и доброты над жадностью и трусостью.

Сказка о рыбаке и рыбке

18 сентября в 13 часов Государственный театр кукол Республики Коми (Воркута) представит спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+). Мы привыкли к мысли о том, что сказка Пушкина рассказывает нам о печальных последствиях излишней жадности. Но эта сказка о том, как старик любил свою старуху. Он готов любить ее и у разбитого корыта, и у царских палат. Это спектакль о большой и безусловной любви, о том, что истинные чувства выдерживают любые испытания.

Три толстяка

18 сентября в 16.30 и 18.30 Чувашский государственный театр кукол привезет спектакль «Три толстяка» (6+). Театральная постановка познакомит зрителей с историей, случившейся в одной сказочной стране, где правили недобрые Трехголовые сиамские братья; где отважная девочка Суок из бродячего цирка находит своего родного брата - близнеца, оказавшегося наследным принцем Тутти; где честные люди, такие как доктор Гаспар, канатоходец Тибул, тетушка Ганимед пытались положить конец власти безжалостных, лживых монархов. И однажды благодаря этим смелым людям, в этой стране воцарился мир и справедливость. Серьезные темы о вечных ценностях жизни и семьи: доброте и бескорыстии, честности и порядочности, дружбе и умении быть верным дружбе, о семейных взаимоотношениях в спектакле раскрываются в жанре сказочной буффонады.

Сказка о золотом петушке

18 сентября в 18 часов владимирцы увидят «Сказку о Золотом Петушке» в исполнении Московского театра кукол (6+). На сцене всего два исполнителя: актриса-рассказчица, управляющая всеми куклами, и музыкант, играющий на девяти необычных музыкальных инструментах.

Приключения Буратино

19 сентября в 10.00 Рыбинский театр кукол покажет «Приключения Буратино» (6+). Веселая и поучительная история про деревянного мальчика Буратино, озорного и непослушного, но в то же время, доброго и простодушного. Юные зрители смогут познакомиться со злым владельцем кукольного театра Карабасом-Барабасом, аптекарем Дуремаром, хитрыми и жадными лисой Алисой и котом Базилио, а также с мудрой Тортиллой, Мальвиной, Пьеро и Артемоном и научатся отличать добро от зла, поймут — как важно быть умным, разумным, честным, сильным и мудрым.

19 сентября в 11 и 14 часов на сцене выступит Тульский театр кукол с постановкой «Финист-Ясный Сокол» (6+). Классическая русская народная сказка, дух и суть которой бережно сохранены в инсценировке режиссера Михаила Логинова. Сказка интересна тем, что в ней Баба Яга – вовсе не отрицательный образ, ее роль в сюжете соответствует реальному характеру этого персонажа, закрепленному в славянской мифологии. В спектакле много музыки, танцев, фольклорных песен, красивые планшетные куклы. Но прежде всего он удивит своей необычной интересной динамической декорацией, оживляющей и украшающей действие.

19 сентября в 18 часов и 20 сентября в 11 часов Набережночелнинский театр кукол покажет спектакль «Кроткая» (16+). В основе сюжетной линии лежит история конфликтных взаимоотношений двух людей, в которых каждый проходит свой сложный путь духовного развития. Режиссер направляет зрителя в его стремлении остро чувствовать, думать о происходящем на сцене, улавливать малейшее дуновение помыслов и эмоций героев, проживая с каждым из них тот или иной момент, где муки раскаяния цепко переплетаются с болью одиночества, смятение с чувством вины.

20 сентября в 12 часов Государственный театр кукол Удмурской республики (Ижевск) представит спектакль «Чижиково горе» (12+). Старая дворянская усадьба, гитарные переборы, пение птичек – райский уголок. Однако все здесь давно покрылось паутиной и погрузилось в туман времени. Вечная история: двое прожили вместе целую жизнь, и вот теперь, под конец, они смотрят друг на друга и удивляются, какие они чужие друг другу люди. И задают немой вопрос: а были ли вообще когда-то в их жизни любовь и радость? В сказке Салтыкова-Щедрина главные герои, Он и Она – Чижик и Канарейка, сами делают себя заложниками судьбы и превращают семью в запертую птичью клетку.

20 сентября в 16 часов и 21 сентября в 10 часов владимирцы увидят спектакль «Гоголь. Спб» Кировского театра кукол имени Афанасьева (16+). Это остроумная, мозаичная фантасмагория типов и характеров на фоне великолепного, «равнодушного» Петербурга. В спектакле два основных действующих лица – Город и Автор-Гоголь. Фантастичная биография Города, выстраивается из событий жизни самого Гоголя, ассоциативно чередуясь с образами его персонажей из сборника «Петербургские повести».

21 сентября в 11 часов Волгоградский областной театр кукол представит спектакль «Пиковая дама» (16+). Это красочная сценическая фантазия, основанная на литературном шедевре великого поэта. Мир пушкинских героев, атмосферный Петербург, тайны Старой графини, мечты Германна и Лизы ярко и стильно воплотились в кукольном спектакле. Спектакль поставлен в сложной «смешанной» стилистике: куклы взаимодействуют с актерами «живого плана», создавая утонченный, выразительный мир спектакля, мистический, полный юмора, иронии и любви.