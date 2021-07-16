Кинотеатр «Русь-кино» заново заработает к концу следующей недели

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16 июля вечером губернатор Владимир Сипягин встретился-таки с представителями сферы услуг. И можно сказать, что эта встреча закончилась полной и безоговорочной победой бизнес-сообщества. Именно с подачи представителей общепита, гостиничного бизнеса и других сфер услуг в регионе началась целая кампания по отмене коронавирусных ограничений.

При этом на самой встреч с главой региона предпринимателям даже не пришлось возмущаться. Практически сразу же Владимир Сипягин объявил, что с 16 июля, отменяют сертификаты о вакцинации или свежие ПЦР-тест для посещения общепита, кинотеатров, детских центров, фитнес-залов, салонов красоты и так далее. Посещать их теперь могут все желающие, но соблюдая все санитарные требования.

В итоге, если представители общепита и хотели возмущаться перед началом встречи, грамотное вступление от главы региона (которое длилось почти 50 минут) погасило это желание. Общепит даже не сильно смутило, что им пока не разрешили работать ночью, с 23 часов до шести утра. Все-таки случилось главное – все ограничения отменили до 15 сентября.

После этого в большинстве выступлений от бизнес-сообщества можно было услышать лишь две вещи – благодарность за то, что ограничения сняли, и просьба в следующий раз не торопиться с принятием подобных мер без обсуждения их с предпринимателя. Также предприниматели говорили, что им было очень непросто в эти дни. И даже сейчас какое-то время нужно на восстановление. Например, владелец "Руськино" Ирина Елесина сказала, что ее кинотеатр в ближайшие дни не откроется, так как надо заново заключать договоры с крупными кинодистрибьютерами. В первую очередь, с «Диснеем», так как большинство летних блокбастеров идут от них. В общем, жителям Доброго стоит ждать возвращения кино в их район к концу следующей недели.

Еще предпринимателей очень интересовала тема вакцинации. Ведь 15 июля главный санитарный врач региона Татьяна Данилова подписала постановление, в соответствии с которым вводится обязательная вакцинация среди работников нескольких сфер: образования, здравоохранения, социальной защиты и соцобслуживания, правоохранительных органов, общественного питания, торговли, фармацевтики, клиентских подразделений финансовых организаций, организации почтовой связи, МФЦ, общественного транспорта и такси, ЖКХ, энергетики, салонов красоты, СПА-салонов, соляриев, бань, массажных салонов, ФОКов, фитнес-клубов, бассейнов, театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, библиотек. Организации, работающие в этих сферах, должны привить не менее 60% сотрудников. В срок до 15 августа необходимо сделать прививку первым компонентом, а до 15 сентября полностью пройти вакцинацию.

Владимир Сипягин пообещал, что в самое ближайшее время в область поступят 17 тысяч доз вакцины «Спутник» и еще три тысячи доз вакцины «ЭпиВакКорона». Их, в первую очередь, направят на вакцинацию сотрудников перечисленных выше сфер. Оставшееся распределят среди остальных. Ну, и вообще, теперь вакцина в регион якобы должна поступать регулярно и в больших объемах.

- На федеральном уровне ведь отслеживают, как реализуется вакцина, - сказал директор департамента здравоохранения Александр Жестков. – И если они видели, что изначально у нас вакцина расходится плохо, то нам и стали меньше партий присылать. Теперь все будет нормально. Нам реально выполнить поставленный план к сентябрю. Достаточно в день прививать по 5-8 тысяч человек.