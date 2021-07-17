Во Владимирской области владельцам свиней советуют не выходить в леса, чтобы не принести заразу животным

. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Владимирская область не первый год страдает от африканской чумы свиней, которая выкашивает поголовье животных. За первое полугодие в регионе уже зафиксировали шесть вспышек африканской чумы свиней, новая, седьмая, вспышка опасной болезни произошла в деревне на территории Борисоглебского сельского поселения в Муромском районе. Чуму подхватили свиньи в трех подсобных хозяйствах селян.

Кабаны тоже под угрозой

- Активный очаг в области сейчас один, на территории природного заказника в Муромском районе, на границе с Нижегородский областью, рядом с Окой. 29 июня сразу у трех граждан в хозяйстве произошли вспышки африканской чумы свиней, - рассказала руководитель управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям Светлана Пантюхина.

В результате уничтожено двадцать животных. Кстати, если на территории эпидочага встретят диких кабанов – их тоже уничтожат. Сейчас специалисты отрабатывают несколько версий того, как домашние животные подхватили заразу, одна из них предполагает, что болезнь занесли, скормив питомцам непроверенные пищевые отходы. Но поскольку деревня находится на территории заказника, не исключено, что ее принесли из леса и причиной вспышки могли быть дикие кабаны – африканской чумой свиней болеют как домашние, так и дикие и декоративные свиньи.

- Посещение лесов несет прямую угрозу владельцам свиней, - отмечает Светлана Пантюхина.

Сейчас пятикилометровая территория вокруг села объявлена эпизоотическим очагом, на ней объявлен карантин по африканской чуме свиней, куда запрещено приезжать посторонним, кроме специалистов по ликвидации опасной болезни, нельзя ввозить и вывозить свиней и продукцию животноводства, нельзя охотиться, а на въездах в эпидочаг оборудованы дезинфекционные барьеры. Ограничения коснутся и следующих 15 километров вокруг очага. Пока все меры предосторожности действуют месяц, до конца июля, но в случаях с африканской чумой свиней ограничения нередко продлевают.

Штраф до полумилилона

В управлении Россельхознадзора напоминают: при первых признаках болезни владельцы свиней обязаны сообщить об этом в ветеринарную службу, в противном случае им грозит ответственность вплоть до уголовной. Хотя африканская чума свиней не опасна для человека, она приводит к уничтожению всех хрюшек в районе вспышки болезни, а чтобы остановить вспышку нужно быстро реагировать. Причем ответственность за сокрытие болезни несут не только юридические организации, но и обычные жители. Для последних штрафы небольшие, а вот предприятия за нарушение правил утилизации отходов могут лишиться до полумиллиона рублей. Кстати, в регионе уже были попытки скрыть правду о заболевших свиньях. Так в середине апреля в лесу у деревни Макаровка Муромского района обнаружили полуразложившиеся трупы свиней, зараженных африканской чумой. Тогда карантин объявили в деревне, а найти владельца умерших хрюшек не удалось.

- Но даже если больных умерших животных вывезли, болезнь все равно могла остаться в хозяйстве, если не проведена тщательная дезинфекция, - предупреждает руководитель ведомства.

Чтобы избежать проблем, специалисты рекомендуют покупать свиней только с ветеринарными документами, сразу ставить их на учет и тщательно выполнять все профилактические меры и требования безопасности.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Карантин по бешенству установили в Юрьев-Польском районе

Владимирская область остается неблагополучной по бешенству. Очередной очаг бешенства обнаружен в селе Чеково Юрьев-Польского района. Бешеное животное нашли во дворе одного из домов на улице Третьей. Теперь в деревне объявлен карантин, там нельзя проводить ярмарки, продавать животных, устраивать выставки и ярмарки с ними. Также на территорию двора, где обнаружили опасное заболевание, запрещено входить посторонним. Ограничения будут действовать до 7 сентября.