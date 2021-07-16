Вакцинация во Владимирской области: «Нам на неделю дали 200 доз – этого нам хватит на один день»

200 доз для района со ста тысячами населения - это очень мало. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Если обрисовать ситуацию с вакцинацией во Владимирской области в последние две недели парой слов, то это будет фраза «Вакцины нет». Однако буквально пару дней назад вице-губернатор Александр Ремига сказал, что ситуация изменилась, заключено соглашение с Минпромторгом. И теперь вакцина от коронавируса будет поступать в регион регулярно.

Доходит до драки в очередях

- На прошлой неделе мы получили 13200 доз «Спутника V», планируется получить еще 10200 доз вакцины. Как только поступает, она тут же распространяется по лечебным учреждениям, - говорили в «белом доме».

Однако народ жалуется, что привиться пока все равно невозможно. Один из таких звонков поступил нам из Александрова, что стало для нас особенно удивительным, ведь, согласно сводкам от департамента здравоохранения, Александровский район в лидерах по темпам вакцинации.

- В городе только одна точка, где можно получить вакцину, медиков нет! Что это вообще такое?! – возмутился наш читатель.

Мы решили уточнить ситуацию и, оказалось, что в последнее время с тем, чтобы сделать укол, действительно есть проблемы. Однако дело вовсе не в малом числе пунктов вакцинации или нехватке врачей.

- Только в Александрове у нас три пункта вакцинации, - рассказали жители районного центра. – Помимо пункта в Александровской районной больнице, у нас можно привиться в торговом центре «Саша» и в Черемушках. Последний пункт был открыт недавно в жилом доме. Там врачу отвели отдельный кабинет. Беда не в этом, а в том, что не вакцины. А когда она появляется, то люди стоят в очереди чуть ли не сутки. На прошлой неделе медики прививали народ до полуночи (тогда в Александров поступило 500 доз вакцины, они израсходованы были за один день – Авт.)! Говорят, что в очереди дело даже до драки дошло из-за того, кто за кем должен стоять. Так что да, ситуация накалена.

Все бросились прививаться

Как нам объяснили в Александровской районной больнице, злость у людей возникла из-за того, что изначально с вакциной было идеально. Ее присылали из Владимира в больших количествах.

- Люди уже привыкли, что они могут привиться в любой момент, - рассказал заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Павел Морозов. – Изначально другие районы области не запрашивали вакцину так, как мы. И мы за последние месяцы привили в общей сложности 12 тысяч человек. Для нашего района это внушительные цифры. Мы лидеры в области по темпам вакцинации. Но сейчас из-за «третьей волны» люди бросились прививаться во всех районах. И нам стало поступать меньше вакцины. Вот вчера (15 июля – Авт.) прислали 200 доз. Это нам на полдня! А потом снова ждать. Люди пытаются записаться на вакцинацию на Госуслугах, но не могут этого сделать, так как нет времени. А времени нет, потому что мы не знаем, когда вакцина у нас будет. Получается замкнутый круг.

И так сейчас во всех районах Владимирской области. При этом 15 июля главный санитарный врач региона Татьяна Данилова подписала постановление, в соответствии с которым вводится обязательная вакцинация среди работников нескольких сфер: образования, здравоохранения, социальной защиты и соцобслуживания, правоохранительных органов, общественного питания, торговли, фармацевтики, клиентских подразделений финансовых организаций, организации почтовой связи, МФЦ, общественного транспорта и такси, ЖКХ, энергетики, салонов красоты, СПА-салонов, соляриев, бань, массажных салонов, ФОКов, фитнес-клубов, бассейнов, театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, библиотек. Организации, работающие в этих сферах, должны привить не менее 60% сотрудников. В срок до 15 августа необходимо сделать прививку первым компонентом, а до 15 сентября полностью пройти вакцинацию.

Это означает, что поступающая в регион вакцина в первую очередь будет идти на эти категории населения. Остальные люди вынуждены будут ждать у моря погоды. Либо надеяться на то, что в регион будут завозить гораздо больше доз, чем 10 тысяч в неделю.