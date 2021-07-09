Во Владимирской области стали меньше разводиться

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты Владимирстата подвели брачную статистику 33-региона за прошлый год. В 2020 году количество пар, желающих соединить себя узами брака, составило 6737. По сравнению с 2019 годом, в целом по стране, число заключенных свадеб снизилось на 18,8 процентов и достигло почти 771 тысячи (в 2019 году — 950 тысяч). Скорее всего, отбил желание коронавирус и введенные из-за него ограничения.

Однако снизилось и количество разводов. В прошлом году было официально расторгнуто 565 тысяч браков, что меньше на 9,1 процента чем годом ранее (а 2019 году — 621 тысяча).

Больше всего свадеб - в Коврове

И все же браки как заключаются, так и распадаются. Пока во Владимирской области количество разводов гораздо меньше, чем вновь созданных семей. В прошлом году развелась 4771 пара.

При этом горожане женились и разводились чаще — было зарегистрировано 5625 браков и расторгнуто 3930 союзов. На селе в прошлом году было создано 1112 семей, количество разводов составило 841.

По-настоящему «свадебным» городом стал Ковров. Там поженились 1605 пар, но и развелось тоже много — 1124 семей.

На втором месте расположился Владимир. Здесь в брак вступило 1595 пар, а развелось — 1116. Больше всего семей было создано во Фрунзенском районе — 740, там же произошло и меньше всего разводов — 402. В Ленинском районе зарегистрировали брак 501 пара, а развелось 459. Меньше всего семей было создано в Октябрьском районе (браков 354, разводов — 255).

На третьем месте — родина Петра и Февронии, город Муром. Там соединили узами 653 пары и расторгли 399 союзов. При этом интересно, что Муромский район плетется в самом конце. Здесь свадьбу сыграли всего 51 пара, а развелось 26 семей.

Выходят замуж в 20-24 года

Во время проведения Всероссийской переписи в 2010 году из 544 тысяч мужчин региона старше 16 лет на вопрос о браке утвердительно ответили 328 тысяч человек.

Из тысячи мужчин — 601 женат, 228 никогда не состояли в браке. На каждую тысячу мужчин приходится 69 разведенных и разошедшихся. В возрасте от 30 до 39 лет каждый шестой владимирец не был женат.

Из 650 тысяч женщин региона старше 16 лет, ответивших на вопрос о браке, утвердительно ответили 328 тысяч. На каждую тысячу женщин приходилось 505 замужних, 153 никогда не состояли в браке и 113 разведенных и разошедшихся.

В прошлом году самый популярный возраст женщины, впервые ставшей мамой, приходился на промежуток в 25-29 лет. Средний возраст составил 28,8 года. А вот самый популярный возраст для вступления в брак среди женщин — 20-24 года.

Кстати, с 1 по 31 октября пройдет перепись населения, а значит некоторые данные обновятся. Эта будет первая цифровая перепись, поэтому специалисты полагают, что она охватит максимум населения.