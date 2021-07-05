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Общество5 июля 2021 1:00

В Муроме строится второй автомобильный мост через Оку

Ради него на берегу реки даже появится бетонный завод
Алексей КОТМЫШЕВ
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Работы, которые ведутся со стороны Навашино.

Работы, которые ведутся со стороны Навашино.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Свершилось — строительство долгожданного второго автомобильного моста через Оку под Муромом фактически началось.

Мост кораблям не помеха

Если со стороны Владимирской области по факту был обозначен лишь выход будущей трассы М-12 к воде, то с нижегородской стороны работа сейчас кипит нешуточная — сюда прибыла разнообразная техника, в том числе копер, трактора, бульдозеры, а группы рабочих с утра до ночи делают дорожные насыпи. Впрочем, на самой воде никаких работ замечено не было.

- Строительство нового вантового двухпилонного автодорожного моста через реку Оку предусмотрено в 500 метрах ниже по течению от существующего Муромского моста, - сообщил и.о. руководителя ФГБУ «Канал имени Москвы» Олег Шахмарданов.

Общий вид на створ реки Оки.

Общий вид на створ реки Оки.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Проектируемый мост будет иметь один судоходный пролет, который расположится в левобережной части русла. Проще говоря — корабли станут проходить под ним ближе к владимирской стороне.

При этом в речном ведомстве отметили, что строительство столь внушительного объекта пока вообще никоим образом не повлияет на навигацию в акватории Оки близ Мурома.

- В настоящее время вопрос ограничений в части судоходства, в том числе для маломерных судов в районе строительства моста, ФГБУ «Канал имени Москвы» не рассматривал, - заявил Олег Шахмарданов, тем самым успокоив местных рыбаков, облюбовавших тамошние перекаты для ловли с лодок.

Два «брата» на пилонах

Тем временем, в Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»), которая, собственно, и занимается вопросами возведения трассы М-12, раскрыли некоторые подробности того, каким именно будет новый вантовый мост.

Со стороны Мурома пока больших работ нет.

Со стороны Мурома пока больших работ нет.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Оказывается, он станет похож на тот, что был построен в 2009 году, однако будет немного ниже и в полтора раза шире «старшего брата».

По словам специалистов «Автодора», возводимый мост можно условно разделить на несколько участков: первым станет русловая часть, в которую войдет собственно сама вантовая часть с пролетами прикрытия. Вторая окажется пойменной, то есть - «береговой» частью. При этом полная длинна нового моста составит ровно 1377,6 метра, а полная ширина — 24,4 метра.

Для сравнения — «старший» Муромский автодорожный мост имеет в длину 1399,6 метра. А ширину — ровно 15 метров.

Старый мост через Оку.

Старый мост через Оку.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Центральный пролет представлен вантовым сталежелезобетонным пролетным строением длиной 254 метра с пролетами прикрытия по 120 метров с каждой стороны и разгружающими пролетами 75 метров, - рассказали в пресс-службе ГК «Автодор».

Стоит сказать, что главное отличие «младшего брата» от «старшего» будет заключаться в количестве пилонов — вертикальных башен-опор, на которые и крепятся ванты. У старого моста их три, а у нового будет только два, зато длина пролетов у «младшего брата» окажется длиннее по всем показателям. Сами пилоны будут похожими на те, что установлены на «старшем» мосту — Н-образной формы с вертикальными стойками. Высота конструкции – около 80 метров. Таким образом, «младший» мост окажется на 10 метров ниже своего соседа, высота пилонов которого составляет 90 метров.

Пилоны старого моста.

Пилоны старого моста.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Где будем заезжать?

Пешеходам по новому мосту не погулять — тротуаров там не предусмотрено. Вместо них вдоль моста соорудят служебные проходы шириной всего по 75 сантиметров. Зато автомобилисты будут чувствовать себя вольготно — проект моста предусматривает по две полосы в каждую сторону. Ширина полосы - 3,75 метра. Сами направления разделят на внешние полосы безопасности по 2 метра каждая, а посередине возведут разделительную полосу, ширина которой составит 2,7 метра.

Для сравнения - «старший» Муромский автомост имеет только две полосы и никаких разделительных барьеров на нем нет. Зато имеются тротуары.

Кстати, в ГК «Автодор» рассказали, что развязка, по которой будет совершаться выезд и заезд на трассу М-12 близ Мурома, будет построена на пересечении с автодорогой 17К-2 Муром — М-7 «Волга». Среди муромлян эта трасса именуется Горьковским шоссе и ведет из города в сторону Чаадаево и Фоминок. Именно с нее автомобилисты попадают на мост, построенный в 2009 году.

А для того, чтобы обеспечить бесперебойную поставку бетона для возведения опор пилонов и пролетов моста прямо на берегу Оки монтируется бетонный завод, сообщили в «Автодоре».

Окончание строительства моста запланировано на 2023 год.

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