Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт5 июля 2021 1:00

Во Владимирской области массовые спортивные мероприятия переносят на неопределенный срок

Из-за коронавируса под угрозой день физкультурника и фестиваль пляжных видов спорта
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
"Богатырские игры" успели провести прямо перед запретом на массовые мероприятия. Но другим фестивалям не повезло.

"Богатырские игры" успели провести прямо перед запретом на массовые мероприятия. Но другим фестивалям не повезло.

В 2020 году всему мира было не до спорта. Не удивительно, что многие спортсмены радовались, когда в этом году спортивный календарь начал возвращаться к прежним, «доковидным» временам. Однако сейчас, когда началась третья волна коронавируса, спорт вновь может уйти на своеобразный локдаун.

80 процентов мероприятий отменят

Во Владимирской области пока полного закрытия спорта не предвидится, однако в департаменте спорта подтвердили, что в ближайшее время начнется череда переносов и отмен спортивных мероприятий.

- 80 процентов мероприятий мы точно отменим или перенесем, - рассказал директор департамента спорта Алексей Сипач. – Массовые мероприятия будем отменять. Оставим лишь самые основные, и те сначала должны будут еще пройти череду согласований в нашем департаменте.

Под большим вопросом, к примеру, такие мероприятия, как День физкультурника во Владимире и фестиваль пляжных видов в Гусь-Хрустальном. Не уверены областные власти и в том, что они согласуют Владимирский полумарафон, который вообще организуют в мэрии Владимира. Уж слишком много структур надо задействовать.

Впрочем, спортсмены готовы к введению всеобщего локдауна. И уже вспоминают опыт первой волны, когда они выкладывали в соцсетях свои тренировки в домашних условиях.

- Тогда кто-то холодильники таскал, кто-то поддерживал форму на даче, - вспоминает Алексей Сипач. – Если что, придется вернуться к этим временам.

Стадион «Торпедо» сносить не будут

Ну, а пока спортивные соревнования отменяются и переносятся, спортсооружения, где эти соревнования должны проводиться, реконструируются и строятся. Директор департамента спорта Алексей Сипач, сказал, что они по федеральной программе «Спорт – норма жизни» ежегодно вводят в строй около полутора десятков объектов самого разного уровня.

Алексей Сипач.

Алексей Сипач.

Фото: Алексей СУХОВ

Впрочем, без проволочек также не обходится. К примеру, многострадальный многофункциональный спортивный комплекс во Владимире, который в идеале должен решить проблему подготовки спортсменов в областном центре по целому ряду дисциплин. В частности, по плаванию, ведь в проекте предусмотрен бассейн длиной 50 метров. Вообще он должен появиться на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей. Однако там до сих пор не решен вопрос с передачей земли из федеральной в собственности в региональную.

- Техническое задание мы представили в Министерство спорта, и там его одобрили, - рассказал Алексей Сипач. – Однако пока земли не будет, нельзя даже начать проект. Мы надеемся, что в июле-августе дело сдвинется с мертвой точки.

Также в подвешенном состоянии оказался проект реконструкции стадиона «Торпедо». Он был заявлен еще в 2019 году. Но с тех пор так ничего и не было сделано. Было проведено два конкурса, которые выиграла одна организация.

- Но к 30 декабря 2020 года, когда компания должна была сдать проектно-сметную документацию, ничего так и не было сделано. Контракт с подрядчиком был расторгнут. Деньги ему никто не заплатил, так что все 35 миллионов остались в бюджете. Но год мы потеряли, - рассказал Алексей Сипач.

Сейчас проектом занимается «Владгражданпроект». Они изучили стадион «Торпедо» и выяснили, что фундамент и несущие стены находятся в нормальном состоянии. А это означает, что сносить стадион, как планировалось первоначально, не нужно. Достаточно сменить плиты, что соединяют несущие конструкции стадиона.

- В этом году мы хотим окончательно разобраться с обследованием стадиона и выйти на торги, - резюмировал Сипач.

Интересное