Во Владимирской области массовые спортивные мероприятия переносят на неопределенный срок

"Богатырские игры" успели провести прямо перед запретом на массовые мероприятия. Но другим фестивалям не повезло.

В 2020 году всему мира было не до спорта. Не удивительно, что многие спортсмены радовались, когда в этом году спортивный календарь начал возвращаться к прежним, «доковидным» временам. Однако сейчас, когда началась третья волна коронавируса, спорт вновь может уйти на своеобразный локдаун.

80 процентов мероприятий отменят

Во Владимирской области пока полного закрытия спорта не предвидится, однако в департаменте спорта подтвердили, что в ближайшее время начнется череда переносов и отмен спортивных мероприятий.

- 80 процентов мероприятий мы точно отменим или перенесем, - рассказал директор департамента спорта Алексей Сипач. – Массовые мероприятия будем отменять. Оставим лишь самые основные, и те сначала должны будут еще пройти череду согласований в нашем департаменте.

Под большим вопросом, к примеру, такие мероприятия, как День физкультурника во Владимире и фестиваль пляжных видов в Гусь-Хрустальном. Не уверены областные власти и в том, что они согласуют Владимирский полумарафон, который вообще организуют в мэрии Владимира. Уж слишком много структур надо задействовать.

Впрочем, спортсмены готовы к введению всеобщего локдауна. И уже вспоминают опыт первой волны, когда они выкладывали в соцсетях свои тренировки в домашних условиях.

- Тогда кто-то холодильники таскал, кто-то поддерживал форму на даче, - вспоминает Алексей Сипач. – Если что, придется вернуться к этим временам.

Стадион «Торпедо» сносить не будут

Ну, а пока спортивные соревнования отменяются и переносятся, спортсооружения, где эти соревнования должны проводиться, реконструируются и строятся. Директор департамента спорта Алексей Сипач, сказал, что они по федеральной программе «Спорт – норма жизни» ежегодно вводят в строй около полутора десятков объектов самого разного уровня.

Алексей Сипач. Фото: Алексей СУХОВ

Впрочем, без проволочек также не обходится. К примеру, многострадальный многофункциональный спортивный комплекс во Владимире, который в идеале должен решить проблему подготовки спортсменов в областном центре по целому ряду дисциплин. В частности, по плаванию, ведь в проекте предусмотрен бассейн длиной 50 метров. Вообще он должен появиться на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей. Однако там до сих пор не решен вопрос с передачей земли из федеральной в собственности в региональную.

- Техническое задание мы представили в Министерство спорта, и там его одобрили, - рассказал Алексей Сипач. – Однако пока земли не будет, нельзя даже начать проект. Мы надеемся, что в июле-августе дело сдвинется с мертвой точки.

Также в подвешенном состоянии оказался проект реконструкции стадиона «Торпедо». Он был заявлен еще в 2019 году. Но с тех пор так ничего и не было сделано. Было проведено два конкурса, которые выиграла одна организация.

- Но к 30 декабря 2020 года, когда компания должна была сдать проектно-сметную документацию, ничего так и не было сделано. Контракт с подрядчиком был расторгнут. Деньги ему никто не заплатил, так что все 35 миллионов остались в бюджете. Но год мы потеряли, - рассказал Алексей Сипач.

Сейчас проектом занимается «Владгражданпроект». Они изучили стадион «Торпедо» и выяснили, что фундамент и несущие стены находятся в нормальном состоянии. А это означает, что сносить стадион, как планировалось первоначально, не нужно. Достаточно сменить плиты, что соединяют несущие конструкции стадиона.

- В этом году мы хотим окончательно разобраться с обследованием стадиона и выйти на торги, - резюмировал Сипач.