В центре Владимира снесут два особняка начала XX века

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В историческом центре Владимира, на улице Герцена, до революции бывшей Большой Ильинской, планируют снести два старинных здания, возведенных до 1917 года. Под снос пойдут дома №№2/6 и 4 по улице Герцена, где ранее располагались «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи» - диспансерное отделение и детское диспансерное отделения Областного противотуберкулезного диспансера. Сейчас оба кирпичных здания с железными крышами пустуют и, как отмечают чиновники, находятся в аварийном состоянии, дом №2/6 даже завешен баннерами, чтобы скрыть разрушающиеся стены. Хотя оба здания уже отметили столетний юбилей и находятся в страницах исторического центра, памятниками архитектуры и истории они, по данным Госинспекции по охране объектов культурного наследия Владимирской области, не являются, а значит, снести их можно без проблем.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Разработкой необходимой документации займется компания «База» - единственный участник аукциона, на котором выбирали подрядчика. Ей предстоит провести инженерно-геологические изыскания, разработать проект сноса и согласовать его со всеми коммунальными службами и госинспекцией по охране объектов культурного наследия, в том числе для того, чтобы не пострадали соседние исторические здания, ведь идущие под снос особняки расположены в границах территории памятника археологии «Культурный слой древнего Владимира XII-XVII веков», а также в границах охранной зоны Р-2 достопримечательного места регионального значения «Исторический центр города Владимира». Снести здания должны до середины августа. За труды компании заплатят 183743,33 рубля. Что появится на их месте – пока неизвестно, но вряд ли земля в пределах исторического ядра будет пустовать.