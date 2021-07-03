Владимирцы смогут вернуться в атмосферу советского детства

. Фото: Виктория СУХОВА

Сундук с резиновыми игрушками, красный галстук, горн, олимпийский мишка, потертый плюшевый ковер с мчащейся тройкой — эти вещи были так любимы нашими родителями, бабушками и дедушками. Увидеть их вновь и поностальгировать можно, зайдя на выставку «Про наше советское детство», которая на днях открылась в «Палатах».

Экспонаты выставки. Фото: Виктория СУХОВА

На ней представлено 76 предметов 1930-1980 годов. С некоторыми вещами связаны интересные личные истории сотрудников музея. Например, есть здесь подлинные письма Лены Черняевой брату Володе в пионерский лагерь от 11 июля и 4 августа 1943 года. А рядом на столе газета «Пионерская правда» за тот же год, в которой есть заметка о конкурсе на лучшего сборщика верхушек картофельных клубней (из картофельных очисток с глазками выращивали посадочные клубни, так как из-за голода не хватало урожая на посадку).

Письмо военного времени. Фото: Виктория СУХОВА

А вот уже послевоенный период: здесь воссоздали комнату 50-60-х годов прошлого века. Диван с покрывалом и подушками, школьный стол с учебниками, этажерка с рукоделием, кукла.

И еще немного экспонатов. Фото: Виктория СУХОВА

- Все эти предметы вызывают трепет: октябрятская звездочка, которую мы с такой любовью носили, пионерский галстук — руки до сих пор помнят, как надо завязывать узелок, - признается Татьяна Сдобникова, директор Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи.

. Фото: Виктория СУХОВА

Рядом с горном и барабаном развешены плакаты 60-70-х годов, пропагандирующие активный образ жизни, стремление к знаниям, спорт и... прививки. Актуально как никогда. На плакате нарисован петушок, который везет тележку с героями сказок, а они держат в руках транспарант «На прививку». Этим плакатом родителей призывали защитить детей от дифтерии, кори, коклюша и других инфекционных заболеваний. На другом плакате Винни Пух успокаивает Пятачка: «Ну, подумаешь, укол: укололи — и пошел!»

Агитация за прививки была и в советское время. Фото: Виктория СУХОВА

Юных посетителей ждет некая интерактивная зона. Они смогут не только увидеть игрушки, но взять их в руки, поиграть в настольную игру, почитать книги и даже вырезать бумажную куклу и нарядить ее.

. Фото: Виктория СУХОВА

- Мы впервые за долгое время открываем выставку, посвященную советскому времени, нашему советскому детству. Мы обязательно будем и в дальнейшем создавать экспозиции, посвященные этому историческому периоду. История непрерывна и важно понимать это. Что бы с нами не происходило, как бы в обществе по-разному это не оценивали, но это мы, это наша история, и нельзя из нее вычеркивать ни один пласт, - подчеркнул генеральный директор ВСМЗ Сергей Рыбаков. - Очень символично, что мы начали музейное повествование о советском времени именно с выставки о детстве. Ведь многие из нас родом из СССР. У нас было счастливое детство, оно было по-особенному светлым. Мы мечтали выбрать такие специальности, чтобы помогать людям, открывать новое и неизведанное, менять мир к лучшему. И экспозиция получилась светлой, ностальгической, очень приятной во всех смыслах.

Сергей Рыбаков. Фото: Виктория СУХОВА

Посмотреть выставку можно будет до 3 октября. Стоимость билета – 100-150 рублей. Адрес: ул. Большая Московская, 58.