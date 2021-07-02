Музейный аудиогид во Владимире будет говорить голосом Доминика Торетто

Теперь экскурсии в Старом Владимире зазвучат. Фото Арины Моревой

Теперь погулять по экспозиции "Старый Владимир", насчитывающей уже 45 лет, можно с практически индивидуальной экскурсией. Туристов будет сопровождать аудиогид, разговаривающий голосом артиста Сергея Чонишвили, официального голоса канала СТС с 1998 года, озвучивавшего Доминика Торетто в фильме «Форсаж» и Бивиса с Батхедом. Вообще аудиогиды уже предлагают в суздальских музеях, но во Владимире их до сих пор не было, хотя планы такие обсуждали, правда не хватало финансов. Но теперь внедрить их решили, в том числе и из-за выросшей популярности индивидуальных экскурсий – если в 2015 году их выбирали 50% посетителей, то теперь уже 70% и цифра продолжает расти.

Новый текст для аудиогида не писали – взяли за основу уже проверенные временем экскурсии, рассказывающие о жизни старого Владимира и быте горожан, и лишь адаптировали их под новый вид работы. Сама экскурсия длится 50 минут – по мнению создателей, этого достаточно, чтобы насладиться голосом и не перегрузиться. Создание аудиогида заняло у специалистов около двух месяцев, а вот сумму, потраченную на его создание, в музее не разглашают – объясняют, что трудно подсчитать все расходы.

Аудиогид - легкое и компактное устройство. Фото Арины Моревой

Кстати, в музее уверены, что аудиогид будет пользоваться спросом: работу с несложным и компактным устройством легко освоят гости всех возрастов, тем более, что в наборе будет личная инструкция. А также индивидуальные наушники и дезинфицирующая салфетка – в рамках борьбы с пандемией. Пока аппаратов не хватит на всех желающих – их всего восемь, но обещают, что скоро станет больше. Кстати, аудиогид с неповторимым голосом известного актера обойдется недорого – всего в 150 рублей. Можно к одному устройству подключить сразу две пары наушников и гулять, наслаждаясь близостью спутника. В музее уверены, что это сделает такие экскурсии интереснее для семей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ВСМЗ планирует и дальше меняться. В будущем обещают создать мобильное приложение, в том числе и для экскурсий по городу, а аудиогид научат вещать на различных иностранных языках, от английского до китайского. Не останутся без внимания и лица с ограниченными возможностями. Каждая экспозиция будет оборудована для слабовидящих и слабослышащих туристов, а работников музея научат не только языку жестов, но и психологическим приемам.