Четверо владимирских спортсменов поедут на олимпийские игры в Токио

Александр Карцев ярко проявил себя в текущем сезоне и по праву заслужил путевку на Олимпиаду. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Спорт высших достижений во Владимирской области в последние годы развит не сильно. Власти всех уровней говорят о важности массового спорта, а на профессионалов элементарно не хватает денег. Да что говорить, достаточно одной цифры: за последние двадцать лет владимирские спортсмены опустили в копилку региона только одну медаль с соревнований уровня Чемпионатов Мира и Европы, а также Олимпийских игр. И та не золотая – серебро в командном многоборье на чемпионате мира 2018 года взял гимнаст Николай Куксенков.

Однако талантливые спортсмены у нас все же появляются. И несколько из них поедут в самое ближайшее время на Олимпийские игры в Токио. В данный момент уже четверо владимирцев точно отобрались на Олимпиаду. Речь идет о трех спортивных гимнастах Александре Карцеве, Артуре Головине и Ангелине Мельниковой (в резерве значатся Кирилл Прокопьев и Алексей Ростов) и художественной гимнастке Ангелине Шкатовой.

- Кроме того, обсуждается сейчас кандидатура Марии Васильевой, представляющей пулевую стрельбу, - сказал директор регионального департамента спорта Алексей Сипач. – Она молодая спортсменка, только-только ворвавшаяся в элиту российского спорта. Тут решение за тренерами сборной, в том числе и отказ. Да, за последние полгода она сильно прибавила в результатах. Пример недавний кубок Мира в Хорватии, где она выступила значительно лучше других российских спортсменок. Однако при этом она совершенно необкатанная на таком высоком уровне. И брать ее на Олимпиаду, безусловно риск.

При этом изначально в списке кандидатов на путевку на Олимпиаду было 11 человек, представляющих пять видов спорта. От спортивной гимнастики в списке была также Анастасия Агафонова, легкую атлетику представляла Алена Лысенко, спортивную борьбу – Абуязид Манцигов и Артур Саргсян.

- К сожалению, не все смогли себя проявить, а где-то чуть-чуть не повезло, - добавляет Алексей Сипач. – К примеру, Абуязид Манцигов прошел большой путь, перешел в другую весовую категорию (из 72 кг в 77 кг – Авт.). По ходу сезона он выбил олимпийского чемпиона Романа Власова в этой весовой категории, выиграл чемпионат России. Однако на прошлой неделе состоялся технический бой, где тренеры сборной решали, кто поедет на Олимпиаду. И Абуязид проиграл совсем немного. Но я думаю, что у них все впереди. Ведь уже в 2024 году Олимпиада пройдет в Париже.

Для спортсменов само участие в Олимпийских играх порой является целью всей жизни. Так что те, кто отобрались на соревнования, уже счастливы. Впрочем, выиграть тоже наверняка хочется. И, кстати, в регионе за последние два года серьезно вырос объем премирования за победы на мировых и европейских форумах. К примеру, за золото Олимпийских игр сейчас выплачивают 540 тысяч рублей. Если кому-то кажется, что это немного, то стоит вспомнить, что еще несколько лет назад эта сумма равнялась смехотворным 50 тысячам.

- Кроме того, мы сейчас совместно с депутатами ЗС думаем о том, чтобы поощрять успешных спортсменов земельными участками, - сказал директор департамента спорта. – Однако пока вопрос еще не решен окончательно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Из-за коронавируса в 2020 году около 85 процентов международных соревнований было отменено. В итоге, владимирские спортсмены взяли всего 20 медалей на таких турнирах (в 2019 году, к слову, было около ста медалей). Зато на внутри российских соревнованиях у наших спортсменов 180 медалей.