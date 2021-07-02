Улицу Дзержинского обещают «довести до ума» к середине следующей недели

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Ремонт на улице Дзержинского ведется с апреля. При этом больше всего водители жалуются на красные и белые пластмассовые блоки, которые, казалось бы, хаотично разбросаны по всей ширине проезжей части.

- Невозможно стало ездить! - возмущается Леонид, водитель из областного центра. - На перекрестке с Октябрьским проспектом мало того, что срезали асфальт и несколько недель не могут положить новый, так еще и эти блоки стоят. Поворачивать на Никольскую вообще непонятно как — люди с проспекта вклиниваются под «зеленый» кто как может, объезжая эти блоки, создавая аварийные ситуации.

- Лавируем среди этих блоков, как между льдинами. Но главное — непонятно, когда эти работы закончатся? - сетует житель Октябрьского проспекта Николай, которому приходится ездить здесь почти ежедневно.

Если присмотреться, стоят они вовсе не хаотично — каждый из них возвышается над колодцем — сколько колодцев, столько и блоков. Вокруг люков дорожное полотно глубоко срезано, так что наткнуться на такое препятствие действительно опасно.

При этом в региональном УГИБДД сообщают, что аварий с пострадавшими, по крайней мере, за последний месяц, на этом участке не было. Однако столкновений без пострадавших стало больше. Особенно на перекрестке с Октябрьским проспектом.

1 июля лишь на одном участке трактор и несколько рабочих неторопливо копали траншею на газоне. А вот проезжей частью просто никто не занимался. Пояснительный знак, установленный в начале улицы, гласил, что работы здесь проводятся по 31 августа включительно.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Сроки исполнения контракта действительно завершаются в августе, - говорит официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - Но учитывая значение улицы Дзержинского для организации дорожного движения центральной части города, мы переговорили с подрядчиком и попросили его, чтобы он поторопился. Подрядчик заверил, что уже к понедельнику стянет сюда всю технику с других объектов. И в течение двух суток все будет выполнено. То есть, к середине следующей недели улица Дзержинского будет отремонтирована. Досрочно!

Кстати, в мэрии говорят, что столь длительный срок работ предусмотрели контрактом из-за сложностей с инженерными коммуникациями — хотя ремонту подлежат всего 350 метров улицы по всей ширине, включая тротуары и проезжую часть, но на этом участке собрано около 30 колодцев различных коммуникаций. Все это здорово тормозит процесс.