Московского предпринимателя, продавшего администрации Мурома чудо-прибор, заставляющий воду нагревать саму себя, оправдали второй раз

Апелляция рассматривалась в областном суде.

В конце июня Владимирский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы прокуратуры и признанного потерпевшим руководителя муниципального предприятия на оправдательный приговор, вынесенный в отношении московского предпринимателя и изобретателя Евгения Мурышева.

Напомним, предприниматель, которому в этом году исполняется 74 года, обвинялся в мошенничестве. По версии следствия, он обманул руководство МУП округа Муром «Тепловые сети» относительно возможного получения положительного технико-экономического эффекта от использования нагревательных устройств.

«Вечный двигатель» от московского изобретателя

Громкая история началась еще в 2003 году, когда московский предприниматель Евгений Мурышев запатентовал некое нагревательное устройство - «квантовый структурный преобразователь» (КСП), которое официально зарегистрировали в государственном реестре в 2005 году. По версии изобретателя, чудо-устройство преобразует «квантовую структуру воды», меняя ее теплоемкость, и за счет этого резко повышает КПД при теплопередаче и позволяет сэкономить топливо и деньги. Технология якобы несложная: прибор цепляют на трубы, и КПД теплового узла становится больше 100 процентов. Фактически вода, которую подают для отопления, нагревает сама себя и еще остается энергия.

Свое изобретение предприниматель предложил разным предприятиям в нескольких регионах, но многие от него отказались, проведя испытания и посчитав эффективность недоказанной. Но в 2006 году муромская администрация и руководство муниципального предприятия «Тепловые сети» заключили с Мурышевым лицензионный договор на использование «квантового структурного преобразователя» на муромских теплосетях. Применять прибор планировалось с 2006 до 2023 года.

Сделка на 113 миллионов

Но по версии следствия, пожилой изобретатель сознательно ввел чиновников и тепловиков в заблуждение относительно эффективности своего изобретения, чтобы заработать. И лицензионный договор был составлен изначально на невыгодных и убыточных для предприятия условиях. По нему изобретателю весь срок договора, независимо от того, используется ли прибор или нет, тепловики должны были выплачивать половину суммы, которую, по расчетам, прибор должен был сэкономить. И когда через несколько лет оказалось, что никакой экономии нет, расторгнуть его не удалось. Когда муромские чиновники попытались это сделать, Евгений Мурышев обратился в Арбитражный суд, и тот встал на его сторону. Хотя тепловики доказывали, что в результате проведенных экспертиз фактов, подтверждающих экономию топлива, не обнаружено, а все данные об экономии, как выяснилось, получены с использованием недостоверных показаний приборов учета тепла и газа, суд счел, что патент действует и не оспорен, а значит, предприятие должно заплатить. В итоге муромские тепловики платили изобретателю аж до апреля 2016 года, за это время, по оценкам следствия, предприниматель получил больше 113 миллионов рублей.

40 томов дела и десять лет разбирательств

Но муромские чиновники решили не сдавать и обратились в полицию, возбудили уголовное дело. Расследование было сложным, свою вину московский предприниматель не признал. Среди доказательств по делу были также профессиональные выводы экспертных исследований - в частности, Ивановского энергетического университета, а также экспертное заключение комиссии по борьбе со лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской академии наук. Уголовное дело насчитывало 40 томов, суду пришлось выслушать показания около пятидесяти свидетелей, в том числе приехавших из разных городов, а само рассмотрение длилось восемь месяцев. Причем это была вторая попытка вынести приговор: первый раз дело рассматривать начали еще в 2018 году, но трое московских адвокатов, защищавшие изобретателя, добились, чтобы его вернули на доследование. 24 ноября 2020 года московского изобретателя Муромский городской суд оправдал за отсутствие в деянии состава преступления. Кстати, сам предприниматель участвовал в судебных разбирательствах, правда, из-за его плохого самочувствия рассмотрение дела несколько раз откладывали.

- Безусловно, у нас были сомнения по поводу того, каким будет приговор, но суд выносит его, руководствуясь законом и внутренними убеждениями. Моему подзащитному далось это нелегко, все разбирательства длились десять лет. Он доволен и надеется, что на этом все закончится, - сообщила «КП-Владимир» адвокат Евгения Мурышева Людмила Осинина после вынесения приговора.

Правда, сторона гособвинения обжаловала приговор – разбирательства в суде апелляционной инстанции продлились еще около полугода. Но судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда не усмотрела оснований для отмены приговора суда первой инстанции, так что изобретатель останется на свободе, хотя изначально ему грозило до десяти лет колонии.