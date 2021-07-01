Рпенский проезд соединится с улицей Мира круговым перекрестком

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Первая техника на месте будущего Рпенского проезда заработала в ноябре минувшего года, а уже сейчас между улицей Мира и микрорайоном Доброе развернуты масштабные работы.

Высокий мост

На данный момент подрядчики трудятся над устройством ливневой канализации — ее возводят сразу на нескольких участках проезда. Ливневые воды пройдут через очистные сооружения и будут направлены прямо в Рпень. Также в отдельных местах производится перенос электросетей, а также ведутся работы на строительстве будущего моста.

- Мост будет проходить не поперек реки, а наискосок — практически вдоль самой Рпени, - показывает директор регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства Ринат Шаниязов. - Пожалуй, этот мост станет одним из самых интересных объектов Рпенского проезда.

По словам Сергея Панкратова, его длина составит 200 метров, причем он будет возвышаться над заводскими территориями, заключившими в каменные «тиски» будущую дорогу — высота конструкции составит 10 метров. Между тем, кое-кто пустил слух, что Рпень на строительстве вовсе зароют, но руководитель проекта эти разговоры отверг.

- Саму реку ни в коем случае мы не будем ни засыпать, ни заключать в трубы, как это когда-то было сделано на Лыбедской магистрали, - заверил Панкратов.

В этом году строители рассчитывают возвести две опоры моста, на которые впоследствии будет наведен пролет. По плану, установка пролета произойдет в следующем году, а пока же речи о том, что какой-то транспорт начнет курсировать хотя бы по части Рпенского проезда, не ведется.

Реку Рпень зарывать не собираются. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Кстати, Ринат Шаниязов признался, что, помимо переноса массы городских инженерных коммуникаций, строители столкнулись еще и с чисто геологической проблемой — грунты в месте строительства Рпенского проезда требуют большего укрепления, чем планировалось изначально. В связи с этим пришлось менять проект, и буронабивные сваи станут длиннее.

- Провели заново испытания, и геологи заново «зашли» в экспертизу, - объясняет Шаниязов. - В конце июля нам выдадут новые технические решения по увеличению длины свай, однако в график мы укладываемся.

Движение по кругу

Может показаться, что основная часть работ ведется посередине будущего проезда, однако это не совсем так — в районе пересечения с улицей Мира тоже активно ведется строительство. Примечательно, что сама развязка Рпенского проезда в этом месте — проект отдельный, однако департамент транспорта внес на федеральном уровне предложение по их объединению с основным строительством.

Кстати, сам выход на улицу Мира окажется круговым.

- Транспорт, который пойдет в Доброе, направится двумя полосами вдоль реки, а тот, что пойдет из Доброго, пройдет правее, - объясняет Сергей Панкратов. - Вокруг насосной станции потоки разведутся, фактически здесь будет круговое движение. Сама дорога будет выходить на улицу Мира возле здания Пенсионного фонда.

Таким образом, тихий уголок у поликлиники завода «Автоприбор» в скором времени превратится в оживленную улицу — уже сейчас тут ведутся активные работы.

Строители уверяют, что идут точно в графике, и если дальше все пойдет по плану, уже весной 2023 года Рпенский проезд будет полностью достроен.