Во Владимире койки для больных коронавирусом появятся в областной психиатрической больнице

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Владимирскую область накрыла третья волна коронавируса, и каждый день бьет новый антирекорд по числу заразившихся инфекцией. Депутаты владимирского Горсовета решили обсудить ситуация в областном центре. И для этого пригласили с докладом главврача городской поликлиники №2 Елену Овчинникову.

«Теперь все хотят привиться»

Сейчас в регионе болеют 2609 человек на каждые 100 000 населения – это немного ниже, чем в целом по стране, зато распространяется коронавирус среди владимирцев быстрее, чем по стране – сейчас коэффициент распространения в области 1,46. Три недели назад он составлял 0,98. При этом по стране он сейчас равен 1,17. Несмотря на это, врачи не теряют оптимизма.

- К третьей волне мы подготовлены намного лучше, есть коечный запас, есть запас лекарств. Мы учли ошибки второй волны и накопленный опыт, - заявила Елена Овчинникова.

Медики не устают повторять – единственный способ остановить пандемию – как можно быстрее вакцинировать максимальное число людей. Минимум, который необходимо привить в области, - 650 206 человек или 60%. Пока привито менее 32% жителей. Правда, в последнее время число желающих сделать прививку увеличилось, но сделать это быстро получается не у всех. Сейчас по области 15 719 человек уже записаны на вакцинацию, ждут своей очереди. Только во владимирской поликлинике №2 очередь на прививку – 400 человек. В прививочном пункте, открытом в бывшем «Z-клубе» в здании «Валентины, очередь на две недели вперед. Впрочем, чиновники обещают, что привьют всех желающих, просто надо немного подождать. Причина проста – в регионе наблюдались перебои с поставкой вакцины. Но сейчас ситуация налаживается, 30 июня в область поступило еще восемь тысяч вакцин «Спутник V». Других вакцин, в том числе «Спутник Лайт», пока не ожидается.

- Еще недавно мы буквально жителей ловили, чтобы выполнить план, а сейчас резко все захотели в один момент. Привиться хотят целые организации. Мы всех ставим в очередь, но это не экстренная помощь, - отметила Елена Овчинникова.

Еще один пункт вакцинации могут открыть на базе Финансового университета в микрорайоне 8-ЮЗ, где фактически привиться жители могут только в филиале поликлиники №1 на Благонравова, куда не всем удобно добираться. Подумают и об устройстве отдельного пункта вакцинации только для студентов. Те к сентябрю начнут возвращаться в город. А молодежь предпочитает прививаться не в поликлиниках. Так в Гастромаркете на Студеной горе и «Z-клубе» в центре города прививается именно молодежь от 18 до 35 лет. Правда, увеличить время их работы в департаменте не обещают, объясняя, что там нет специальных холодильников для хранения вакцины.

Больше тестов и коек

Но пока не все владимирцы сделали прививки, приходится открывать новые койки для коронавирусных больных. В регионе более 1200 активных пациентов находятся под наблюдением медиков. Сейчас в области открыты около полутора тысяч ковидных коек -215% от рекомендованного Минздравом количества, больше трети из них – во Владимире. К 412 койкам подведен кислород, к 40 – аппараты ИВЛ. Пока больных с «короной» принимают семь больниц – БСП, городские больницы №№2, 5 и 6, фтизиатрическая больница в Загородном, роддом №2, а также областная детская больница.

Как отмечают в департаменте здравоохранения, число свободных коек меняется каждый день, по последним данным свободно было 20% мест для больных коронавирусом. Но готовясь к худшему, в ближайшие дни еще 50 коек откроют в областной психиатрической больнице, а с 8 июля в инфекционный госпиталь превратится инфекционный корпус ОКБ. Кроме того, в регионе дополнительно работают 235 коек для пациентов с внебольничной пневмонией. Но горожан просят не переживать из-за закрывающихся больниц – если потребуется, им все равно помогут, просто перенаправят в другой район, например, вместо терапии во Владимире положат в терапию Суздаля.

Лекарств для лечения коронавируса, как и мест в больницах, тоже хватает – на них выделили более 85 миллионов, 75 миллионов с лишним уже потратили и препараты поступили. А вот с тестированием есть проблемы. Семь лабораторий региона уже выполнили 844 тысячи исследований, каждое занимает 48 часов. В области тестируют 175 человек на 100 000 жителей – это ниже, чем по России. Региональный Роспотребнадзор уже предлагал увеличить количество тестов, чтобы точно понимать, сколько у нас жителей болеет.

КСТАТИ

Хотя в регионе действуют 63 пункта вакцинации, по числу вакцинированных Владимирская область на 80 месте среди всех регионов России, а по темпу вакцинации – на 81-м.