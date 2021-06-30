Во Владимирской области установлен антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владимирской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так по данным на 29 июня за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 199 человек – это рекордное число за все время пандемии. За те же сутки 192 человека выздоровели от коронавируса, трое – скончались. До этого цифры тоже росли – со 177 до 197.

Больше инфекционных госпиталей

Естественно, власти области не могут не реагировать на тревожные изменения. Так в регионе продолжают разворачивать койки для больных коронавирусом. За последнюю неделю инфекционные госпитали появились в Суздальской районной больнице (100 коек), 30 дополнительных коек для больных коронавирусом появилось в Собинке. Кстати, самих жителей Суздаля решение открыть в больнице коронавирусный госпиталь возмутило: по их словам, получить помощь в больнице и так крайне сложно, нет ни врачей, ни медсестер, а теперь суздальчане вообще окажутся без помощи медиков.

Непосредственно во Владимире развернуто 507 коек для размещения взрослых пациентов, больных ковидом, и 43 койки для болеющих ковидом детей:

- в городской больнице №5 — 160 коек для взрослых пациентов,

- в городской больнице №6 - 175 коек для взрослых пациентов,

- в родильном доме №2 — 20 коек для взрослых пациентов,

- в больнице скорой помощи — 52 койки для взрослых пациентов,

- в городской больнице №2 - 100 коек для взрослых пациентов и 43 койки для детей.

В областной администрации отмечали, что разворачивать инфекционные госпитали в Областной клинической больнице и центре в Пиганово, где они уже были, станут в последнюю очередь: там пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь, которой долгое время были лишены. Но рост числа заболевших не оставил выбора: с 7 июля 180 новых коек появится в хирургическом корпусе Областной клинической больницы. Сейчас пациентов, которым оказывалась плановая хирургическая помощь, начали постепенно выписывать. Запланированные плановые операции, по всей видимости, придется перенести. Ковидный госпиталь будет работать также, как и в первую волну. В ОКБ будет действовать 30 реанимационных коек, 20 – хирургических и 10 – акушерских. В госпиталь областной больницы будут госпитализировать тяжелых пациентов с коронавирусом. Сейчас в области открыто около полутора тысяч коек, максимум, что функционировал в области – чуть более 1900 мест, но, как рассказал и.о. директора департамента здравоохранения Александр Жестков, уже сейчас власти готовы открыть в регионе более 2000 коек для больных коронавирусом.

Личный пример

Во Владимирской области возникли перебои с вакциной, но 25 июня в регион дополнительно привезли 17400 доз отечественного иммунобиологического препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), предназначенного для иммунизации от новой коронавирусной инфекции. Больше всего вакцин – 1500 доз – направлено в Александровскую районную больницу, 1400 доз пришло в Центральную городскую больницу г. Коврова, по 1000 доз – в Городскую больницу №2 г. Владимира, городскую поликлинику №1 г. Владимира, Ковровскую городскую больницу №2, Муромскую городскую больницу №3, клиническую больницу «РЖД-Медицина» г. Мурома, Вязниковскую и Собинскую районные больницы. Всего Владимирская область получила более 163 тысяч доз.

Кстати, поставок других вакцин, кроме «Cпутник V», в регион не ожидается. По состоянию на 28 июня от коронавируса в регионе привилось более 131 тысячи жителей региона, из них свыше 107 тысяч человек получили второй компонент вакцины, во Владимире прививку сделали более 37 тысяч человек. Как отмечают в областной администрации, жители хотят делать прививку, на сегодняшний день в очереди на вакцинацию стоят около 70 тысяч человек.

Вдохновляют на вакцинацию горожан и сами публичные лица, причем личным примером. Теперь прививку от коронавируса сделал глава администрации города Владимира Андрей Шохин. Также прививки от коронавируса сделали губернатор Владимир Сипягин, ректор ВлГУ Анзор Саралидзе, члены общественной палаты. Вакцинировались два вице-губернатора – Александр Ремига, сделавший прививку вместе с супругой, и Григорий Вишневский, заявивший, что если антител будет мало, то он готов ревакцинироваться.

Напомним, прививку можно сделать в поликлиниках по месту жительства, главное – заранее записаться на вакцинацию, а также в ТЦ «Глобус», «Слобода», на «Рынке на Студеной» и в бывшем «Z-клубе», расположенном в ТЦ «Валентина».

Награда за прививку

А на ряде предприятий Владимирской области решили премировать работников, привившихся от ковида. Так, решение о выплате премии в качестве бонуса вакцинировавшимся сотрудникам принято руководством ковровского завода им. В.А. Дегтярева и двух компаний Гусь-Хрустального − «Бау Текс» и «Опытный стекольный завод». Сделавшие прививку работники Муромского стрелочного завода получат по пять тысяч рублей, при этом награда положена даже тем, кто привился несколько месяцев назад, а не прямо сейчас, только нужно предъявить сертификат.

- Кроме того, сейчас мы прорабатываем вопрос о бесплатном тестировании своих сотрудников на антитела к Covid-19: многие не делают прививку, уверенные в их наличии. Когда будет конкретная информация, люди смогут принимать взвешенные решения. Также есть предварительные договорённости о выездах мобильных бригад для вакцинации непосредственно на предприятии, − сообщил директор по качеству АО «Муромский стрелочный завод» Андрей Алексеев.

На ковровском заводе им. Дегтярева вакцинация проводится с начала года, с января 2021 года привито 1427 работников ЗиДа, из них оба компонента вакцины получили 1294 человека. Вакцинированные получают по тысяче рублей. А в «Промрукаве» Суздальского района привившиеся получают по два дополнительных дня к отпуску и шоколадку.

Напомним, во Владимирской области промышленные предприятия могут оформить паспорта коллективного иммунитета работников к Covid-19. Для этого не менее 60 процентов работников от фактической численности должно быть привито от коронавируса в срок до 1 августа, в зачёт идут также переболевшие Covid-19 сотрудники. Главное, чтобы это было после 1 января 2021 года. А к 1 сентября процент привитых должен составлять не менее 80 процентов от фактической численности работников.