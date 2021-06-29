Партия «Новые люди» расширила влияние во Владимирской области

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

С начала года политическая организация открыла свои штабы практически во всех районах области. Центры поддержки инициатив, онлайн-приемные, профильные комитеты ежедневно принимают несколько тысяч обращений жителей региона.

Как сообщили в пресс-службе «Новых людей» в любой из офисов организации можно ежедневно обратиться со своими инициативами и предложениями. Эксперты партии помогут жителям по всем интересующим вопросам.

Основной штаб располагается в областном центре на улице Гагарина,4. Ещё 11 – в районных центрах: Александров, Кольчугино, Киржач, Петушки, Суздаль, Судогда, Гусь-Хрустальный, Ковров, Муром, Вязники, Радужный. Центр поддержки инициатив Киржачского района появился совсем недавно – в начале июня.

«Партия «Новые люди» создана как альтернатива старым парламентским организациям, которые с начала века рассказывают про стабильность. Мы же выступаем за развитие. Нужны перемены, но без потрясений. Хватит раздавать деньги далёким странам, например, Венесуэле. Пора развивать наши регионы», – рассказал представитель «Новых людей» Роман Степанов.

Останавливаться на этом Новые люди не собираются. До конца июня штабы будут открыты во всех муниципалитетах Владимирской области.

Уже в сентябре партия «Новые люди» намерена пройти в Государственную думу, чтобы представлять интересы жителей регионов. По всей стране ей будет выдвинуто более 200 кандидатов в депутаты Парламента РФ. В прошлом году политическая организация уверенно прошла во все законодательные собрания, где участвовала в выборах.

Всероссийский съезд «Новых людей» запланирован на начало июля.