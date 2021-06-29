Во Владимирской области вводится расширенная диспансеризация для переболевших ковидом

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На июньском заседании Законодательного собрания с отчетом за год выступала директор фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области Татьяна Аннина. И среди прочего сказала, что с 1 июля в 33 регионе начнётся расширенная диспансеризация для всех переболевших коронавирусом и вирусной пневмонией.

Расширенная диспансеризация включит в себя помимо стандартного курса КТ-диагностику, ряд специальных анализов крови. По словам представителя фонда ОМС, это нужно для того, чтобы исключить тромболитические процессы, которые могут происходить после болезни.

- По нашим данным, в эту категорию в регионе в данный момент входит около 85 тысяч человек, - рассказала Татьяна Аннина.

Вообще, из-за коронавируса диспансеризация во Владимирской области ушла на вынужденную паузу. В итоге в 2020 году в регионе она выполнена всего на 30,7 процента. Впрочем, чему удивляться, если даже плановые операции в регионе не делались в течение какого-то времени. При этом затраты фонда ОМС на лечение инфекционных заболеваний выросли в разы.

- Первоначально на эти нужды в бюджете фонда было заложено 230 миллионов рублей, - сказала Татьяна Аннина. – Однако в итоге из-за ковида фактические расходы системы ОМС на тестирование, круглосуточную КТ-диагностику и лечение составили почти полтора миллиарда рублей. Почти 76 процентов пациентов, которые находились в стационарах, переболели коронавирусом в средней степени тяжести. Лечение одного больного обходилось в 142 тысячи рублей.

Кстати, по ходу заседания депутаты Заксобрания спросили директора регионального фонда ОМС, не увеличилось ли в 2020 году число обращений от владимирцев за медицинской помощью в другие регионы.

- Надо учитывать, что в прошлом году обращаться за плановой медпомощью можно было лишь по направлению врача. И таких обращений было приблизительно столько же, сколько и в прежние годы. Однако владимирцы действительно искали возможность получить медпомощь у соседей самостоятельно. Такие обращения мы отклоняли, но я признаю, что их было больше в 2020-м.

КОНКРЕТНО

Что входит в диспансеризацию?

Список обязательных врачей слегка варьируется в зависимости от возрастной категории. Но в целом в диспансеризацию входят:

- измерение роста, массы тела и других характеристик;

- измерение артериального давления;

- определение уровня общего холестерина в крови;

- определение уровня глюкозы в крови;

- определение относительного сердечно-сосудистого риска;

- флюорография (1 раз в 2 года);

- электрокардиография в покое;

- измерение внутриглазного давления.