Владимирскую область в прошлом году покинуло 15 тысяч молодых людей

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В минувшие выходные молодые люди отмечали свой праздник. В областном центре готовили большую развлекательную программу, однако коронавирус снова запер дома, пришлось проводить праздник в онлайн-формате.

Владимирстат решил выяснить о молодежи всю подноготную. Итак, на начало года в регионе проживали 609 917 мужчин и 732 182 женщины. Жителей, попадающих под классификацию «молодежь» было 333 297 человек. Из них молодых людей насчитывалось 174 136, а женщин – 159 161.

Большая часть молодежи живет в городе - 264 627 человек, что и понятно — все-таки здесь больше возможностей для образования и работы. На селе остаются всего 66 760 человек.

«Владимир унылый и без развлечений»

И все же молодежь ищет там, где лучше, поэтому предпочитает уезжать в города покрупнее, будь то Москва, Питер, Нижний Новгород. В прошлом году регион покинуло 15 тысяч человек в возрасте 14 - 35 лет. Из них 7,1 тысяч приходится на мужчин и 7,9 тысяч на женщин.

В прошлом году среди школьников проводили опрос, хотели бы они остаться в городе, и большинство из них, увы и ах, ответили «нет». Они заявили, что Владимиру не хватает ярких красок. Город унылый, не хватает удобного транспорта, грамотной планировки и развлечений.

Но были и те, кто считает иначе — в область приехало 14,4 тысяч человек: 6,9 тысяч мужчин и 7,5 тысяч женщин.

Сидят в интернете

Молодежь является одной из самых активных категорий населения, пользующихся современными информационно-коммуникационными технологиями. По итогам наблюдения в интернете сидит 35,9 процентов населения в возрасте 15-34 лет.

Если разбить по возрастным группировкам активные пользователи интернета распределились более равномерно: на людей 35-44 лет приходится 22,7 процента активных пользователей, от 45 до 54 лет – 17,6 процента, от 55 лет и старше – 23,7 процента активных пользователей.

Умирают из-за травм и несчастных случаев

В прошлом году число умерших среди молодого поколения составило

598 человек, что соответствует 2,4 процента от всего умершего населения.

Но по-прежнему смертность молодых мужчин в 3,5 раза превышает смертность женщин. В 2020 году умерло 466 мужчин в возрасте 14-35 лет, или 1,9 процента.

Основной причиной смерти у молодежи (47,8 процентов умерших в возрасте 14-35 лет) являются несчастные случаи, отравления и травмы. От травм, полученных в авариях скончалось 30,8 процентов человек, от суицида — 13,3 процента.

Сначала выходят замуж, потом рожают

В 2020 году самый популярный возраст женщины, впервые ставшей мамой, приходился на 24-25 лет. Средний возраст матери составил 28,8 года.

А вот самый популярный возраст для вступления в брак среди женщин составил 20-24 года. Получается, что современные девушки чтят традиции предков и сначала выходят замуж, а уже потом задумываются о детях.

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года в 33 регионе проживало 53,5 тысяч молодых супружеских пар (когда муж и жена моложе 35 лет) или 18 процентов от всех супружеских пар (292 тысяч пар). Из них имели детей моложе 18 лет более 78 процентов (почти 42 тысячи пар). Интересно заметить, что у восьми пар этого возраста дети старше 18 лет. Одного ребенка имели 70 процентов молодых пар, двух детей – 27 процентов, трех и более – около 3 процентов молодых пар.

Перепись дала картину и по неполным семьям, где дети проживали с одним из родителей. Доля мам до 35 лет от общего числа одиноких мам составляла – 57 процентов, а пап – 48 процентов. Среди молодых одиноких матерей (до 35 лет) 83 процента имели одного ребенка, 15 процентов – 2 детей, 1,7 процента – 3 детей. Среди отцов-одиночек 91 процент имели одного ребенка, 9 процентов – 2 детей, 0,6 процента – 3 детей.

Многодетных мам, воспитывающих 4 и более детей, во Владимирской области оказалось 115 человек, а пап – только трое. Какие изменения произошли на семейных фронтах молодых владимирцев, покажет очередная перепись населения.