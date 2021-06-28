Депутаты владимирского Заксобрания решили увеличить сроки согласования вице-губернаторов до полугода

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Июньское заседание Законодательного собрания вновь прошло в формате селектора. В итоге некоторые депутаты воспользовались данной возможностью и участвовали в работе прямо на свежем воздухе - на фоне деревьев и пения пташек.

«Давайте замов по пять лет согласовывать»

Летнее настроение чувствовалось не только в этом, но и в самой повестке. Среди множества вопросов, которые обсуждались в рамках, новых законопроектов было немного. Депутаты назначали новых мировых судей, утверждали отчет по бюджету за прошлый год, отправляли депутатские запросы губернатору, пытаясь таким образом решить медицинские проблемы в области.

Однако и непосредственно законотворческая деятельность все же была. Так, например, депутат от «Справедливой России» Андрей Маринин предложил увеличить сроки согласования заместителей губернатора.

- Срок рассмотрения Законодательным Собранием Владимирской области предложений губернатора о согласовании кандидатур заместителей предлагаю проводить не в трехмесячный срок, а в шестимесячный. Это достаточное время для того, чтобы дать объективную оценку кандидатам. Возможно рассмотрение этих предложений и раньше, если депутаты хорошо будут знать кандидатов по предыдущей деятельности.

У оппозиционных партий данное предложение вызвало крайне негативную реакцию. Лидер фракции ЛДПР Сергей Корнишов прямо назвал предложение Маринина «политическим заказом». Другие оппозиционеры напрямую о политзаказе не говорили, однако тоже были против увеличения сроков согласования.

- Увеличивать срок можно до бесконечности, давайте до пяти лет продлим этот срок, пусть они весь срок полномочий Сипягина работают в статусе врио! – возмутился независимый депутат Сергей Казаков. – А к руководителям с приставкой врио отношение со стороны подчинённых соответствующее.

А вот представители «Единой России» не увидели ничего страшного в данном предложении. Так, Александр Нефедов сказал, что по Трудовому кодексу вполне позволительно устанавливать полугодовой испытательный срок для наемных руководителей.

- Да, иногда нужно и меньше времени, чтобы разобраться в человеке, но в целом я за увеличение сроков согласования, - добавил он.

В итоге после почти часовых дебатов, закон был принят. За проголосовали 24 человека, против – 11.

Без аттестации вам тут не место

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А еще депутаты Законодательного Собрания Владимирской области поддержали федеральную инициативу и приняли закон, по которому все частные гиды теперь обязаны проходить аттестацию. Иначе никаких экскурсий на территории музейных комплексов.

Обязательная аттестация вводится с 1 июля 2022 года. Для Владимира проблема частных гидов актуальна последние лет пять. Как раз с 2016 года, когда ВСМЗ возглавил Игорь Конышев. Частные гиды до этого, как-то без особого шума сотрудничали с руководством Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Но после того, как Игорь Конышев решил разобраться, почему частники не платят ВСМЗ за экскурсионную деятельность, в среде частных гидов произошел раскол. И споры о том, платить или не платить велись до сих пор.

Позиция депутатов регионального ЗС совпала в итоге с позицией крупных музеев. Последние уверены, что хотя сами частные гиды обосновано востребованы у населения, потому что иногда предлагают нестандартную подачу материала и уникальные маршруты, тем не менее, оценить, насколько качественную и достоверную информацию подают клиентам частники, невозможно.

Теперь за деятельностью организаций и частных лиц, предоставляющих подобные услуги, будет следить администрация региона, а именно специально созданная для этих целей аттестационная комиссия. Гиды, прошедшие аттестацию, получат подтверждающий документ и специальную карту, которую экскурсовод должен будет носить с собой как удостоверение. По мнению депутатов, такой подход к организации работы позволит защитить туристов от некачественной услуги. За нарушение закона предусматриваются штрафы. Правда, их размер еще не внесен в КоАП.