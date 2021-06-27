Владимирские грузчики-аферисты «разводят» жителей на доставке мебели

. Фото: Тимур ХАНОВ

Наша читательница Светлана рассказала историю, случившуюся с ней 23 июня. По словам женщины, она купила диван, который требовалось затащить на 15-й этаж, и нашла на известном сайте объявлений компанию якобы с улицы Соколова-Соколенка, предоставляющую услуги грузчиков.

Жертва обмана

- Мужчина по имени Иван, сказал, что доставкой будет заниматься определенный человек. После этого мне позвонил некий Дмитрий и сказал, что он будет исполнителем, и что ему необходимо со мной встретиться, чтобы подписать договор на оказание услуг. Мы встретились у магазина, и я расписалась в бумагах. Мне озвучили сумму в 2000 рублей, но саму сумму в договор на тот момент не проставили, - объяснила Светлана.

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По ее словам, дальше ситуация развивалась так: работяги спустили на лифте диван из магазина, погрузили в машину и перевезли до дома на расстояние всего в пару километров. Дома на лифте мужики перебазировали предмет мебели в квартиру на 15-й этаж, и тут Дмитрий взял тот самый договор, от руки вписал в него сумму, но уже в 6000 рублей, и затребовал свой гонорар.

- Они мне объяснили, мол, я неправильно поняла, и что цены у них «начинаются от 2000 рублей», и все зависит от количества этажей, хотя они ничего не таскали, а пользовались лифтом, - возмущается Светлана.

По словам женщины, она поняла, что стала доверчивой жертвой «развода», к тому же из-за физического превосходства оппонентов вступать в полемику не захотела, и отдала требуемую сумму. При этом ей не дали даже копию договора — единственную подписанную бумагу утащил Дмитрий.

- Я понимаю, что доказать что-либо сложно, но как быть в такой ситуации? Куда следует обращаться? - спрашивает «жертва грузчиков».

Мы попытались дозвониться до фирмы. Примечательно, что номер телефона у нее зарегистрирован в Самарской области. Трубку взял мужчина, представившийся Иваном, отказавшись назвать фамилию и свое местонахождение, и тут же потребовавший отключить запись разговора.

- Сим-карта у нас действительно оформлена в Самарской области, а вообще мы работаем по всей России, и теперь зашли во Владимир. Сейчас мы договариваемся с другими фирмами о повышении цен, и через год в вашем городе услуги грузчиков станут стоить значительно дороже, - совершенно серьезно сообщил Иван, заявив, что это не сарказм. - А ваша женщина сама виновата, так как в договоре все было прописано, и стоимость услуг ей назвали. А то, что договор был в одном экземпляре — так надо было попросить, и ей сделали бы копию. А что до меня — я лишь один из двух тысяч человек, скоро у вас во Владимире будет больше наших сотрудников.

При этом адрес «представительства» своей конторы во Владимире собеседник назвать затруднился.

В региональном главке МВД на вопрос «как быть?» в такой ситуации ответили коротко.

- Если гражданин считает, что в его отношении было совершено мошенничество, он может обратиться в полицию. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала дежурный офицер отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Екатерина Симоненкова.

Контрольная закупка

В переводе с сухого языка закона «процессуальное решение» обычно означает два варианта — либо будет возбуждено уголовное дело, либо в возбуждении уголовного дела откажут.

Неофициально нам в полиции рассказали, что ситуации, подобные описанной, действительно нередки, однако доказать что-либо будет очень сложно.

- В описанной ситуации вполне усматривается состав мошенничества, и нерадивых грузчиков вполне можно поймать за руку, проведя «контрольную закупку». Для этого нужен человек, который сделает такой же заказ у этой фирмы. При помощи аудио-видеозаписи можно зафиксировать противоправный факт. Однако в реальности все значительно сложнее — как в плане оформления мероприятия, так и с учетом того, что уголовный розыск и без того забит массой сообщений об аферистах, на которые следует реагировать. Так что, вероятнее всего, по итогам проверки в возбуждении уголовного дела тут просто откажут, - сообщили собеседники в погонах.

Однако сыщики говорят, что обезопасить себя в подобных ситуациях возможно несколькими простыми способами.

- Во-первых, всегда читайте, что подписываете, и в случае сомнений переспросите, уточните, либо вовсе откажитесь от подписи. Во-вторых, желательно иметь свидетелей, которые потом могли бы подтвердить факт заключения сделки, даже если этот грузчик пообещал вам определенную цену, а потом ухитрился вписать собственную, - советуют оперативники. - В-третьих, требуйте копии договора — помните, что в единственном экземпляре они не заключаются.

Еще один простой совет от полицейских — никогда не вносите предоплату, тем более, когда речь идет об интернет-заказах, и всегда требуйте точные данные компании, у которой производите заказ услуги. Даже если не получится возбудить уголовное дело, вы в любом случае имеете право подать исковое заявление в суд в гражданском порядке. В этом случае в качестве доказательств вам послужат как второй экземпляр договора и показания ваших свидетелей, так и материалы проверки, собранные сотрудниками полиции. В таком случае шансов доказать свою правоту и вернуть незаслуженно взятые с вас деньги значительно больше.

В любом случае, во всех подобных описанным случаях следует немедленно набирать «02».

КСТАТИ

По словам сотрудников уголовного розыска, не исключен вариант, что подобные фирмы могут работать из мест, не столь отдаленных.

- Человек может находиться за решеткой, иметь нелегальный телефонный аппарат с сим-картой и принимать заказы, представляясь Иваном, Александром, Дмитрием или еще кем-либо. При этом документы, якобы подтвержденные на сайте объявлений, как и номер телефона, могут принадлежать совершенно другому лицу. А подельники на свободе могут совершать эти самые заказы, устраивая «развод» людей подобным описанному образом. Именно поэтому такие фирмы не имеют «официальных» офисов и каких-то других координат, кроме одного-единственного телефона, даже не указывая фамилии директора. Так что к выбору организаций следует подходить очень внимательно и обращаться только туда, где есть какой-либо юридический адрес или офис, - рассказал оперативный сотрудник.