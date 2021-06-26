Во Владимире появился музей непридуманных историй

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Современные владимирцы, да и гости города, почти не замечают небольшой бирюзовый дом с цифрой «8», стоящий в самом центре тесной улочки. Однако именно здесь теперь «спрятался» «Музей непридуманных историй».

Экспонат можно съесть

Как призналась создатель музея, известный владимирский коллекционер Татьяна Пикунова, столь необычное название для нового культурного объекта ей подсказал ребенок, в то время как взрослые долго думали, как назвать место, где под одной крышей оказались настолько разные экспонаты, что определить стиль просто невозможно.

- Это не музей быта и не музей купечества, не краеведческий и не исторический музей – сюда могут вписаться все истории, поэтому и назвали его «Музей непридуманных историй, - объясняет Татьяна Пикунова.

Можно сказать, что само здание стало «экспонатом №1» - дому уже 170 лет, и раньше он принадлежал разным купцам. Последним из них, самым интересным домовладельцем, стал купец Федор Васильевич Муханов. Он торговал здесь велосипедами, швейно-вышивальными машинами, мехами, серебряными изделиями и многим другим. А еще Муханов в начале XX века был известен, как владелец целых двух из десяти автомобилей, имеющихся во Владимире. Один из них был марки «Пежо» - теперь его модель находится в «Лавке купца» - комнате с витриной, за которой стоит сам Федор Васильевич, предлагая гостям свою продукцию. Тут же рядом лежат газеты начала прошлого столетия – бери и читай, если душе угодно. Вообще этот музей тем и отличается от официальных – здесь все можно не только посмотреть, но и потрогать руками, а кое-что даже понюхать и попробовать.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Вот наше лакомство дня, - говорит Татьяна Пикунова, демонстрируя шкатулку, стоящую в соседней с «Лавкой купца» «Женской комнате». В шкатулке лежит восточная сладость – рахат-лукум, приготовленный по особому рецепту. Любой может взять кусочек из шкатулки и съесть. Попробовав угощение, у соседней стены вы можете понюхать ароматы оригинальных духов, среди которых есть даже легендарная «Красная Москва».

Лев Толстой в фонографе

А еще тут собраны коллекции различных столовых приборов, среди которых немалое место занимают разнообразные ложки – давнее увлечение Татьяны Пикуновой, известной во Владимире, как создательница Музея ложки. Тут имеется даже ложка… в игольном ушке – на него нужно смотреть через линзу микроскопа.

Ложка в игольчатом ушке Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Идея создать этот музей нам пришла именно тогда, когда в Музее ложки просто закончилось место – у нас скопилось более 25 тысяч экземпляров, - призналась Татьяна. – Но, в конечном счете, мы решили, что второго Музея ложки не будет. Эти экспонаты мы собирали несколько лет, многое здесь – подарки, а что-то пришлось доставать даже в США. К примеру, оттуда мы привозили наших кукол – было решено, что в каждой комнате будет своя кукла.

Первое издание книги "Унесенные ветром" Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Игрушки тут не случайны – по словам Татьяны, детей вряд ли заинтересует первое издание «Унесенных ветром» Маргарет Митчелл на английском языке в соседнем «Литературном» зале или коллекционные тарелочки из редчайшего фарфора по мотивам произведений Марка Твена. А вот простая игрушка – точно привлечет внимание ребенка, и вместе с ним и интерес.

- Вообще позиция наша такова, что каждый гость должен что-то унести из музея: быть может, это будет кусочек наших обоев с печатью. А дети могут взять, например, фигурку Мумий Тролля, - говорит Татьяна Пикунова и показывает «Литературный зал», где можно прихватить с собой сказочного персонажа Туве Янсен, а также увидеть «выпуклый» портрет Пушкина и даже… услышать голос Льва Толстого!

Оказывается, Льву Николаевичу в начале XX века изобретатель Эдисон подарил первое в мире средство для звукозаписи – фонограф. Изобретение пришлось по душе классику русской литературы, который записывал на нем послания к разным людям. В Музее не придуманных историй, чтобы услышать голос создателя романов «Война и мир» и «Анна Каренина» достаточно просто взять трубку висящего на стене старинного телефона.

- Спасибо ребята, что ходите ко мне. Я рад, когда вы хорошо учитесь, только, пожалуйста, не шалите. А то есть такие, что не слушают, а только сами шалят. А то, что я вам говорю, нужно для вас будет. Вы вспомните, когда уж меня не будет, что старик говорил вам добро, - говорит в трубку Лев Николаевич, обращаясь к тогдашним ученикам своей Яснополянской школы.

Внутренний мир

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В это время из соседнего зала в этот момент доносится песня в исполнении Мэрилин Монро. В темной комнатке висят большие портреты самой Мэрилин, Элвиса Пресли, принцессы Дианы и знаменитой русской балерины начала XX века Анны Павловны Павловой.

- Этот зал посвящен самым известным людям двадцатого столетия. А героев выбирали мои студенты. Конечно, выбор спорный, но нужно ориентироваться на вкусы людей, которые приведут сюда своих детей, - говорит Татьяна Пикунова. – Правда, Анна Павловна появилась здесь по другой причине – мы узнали, что существует ее замечательная портретная кукла, поэтому решили разместить ее здесь.

Это лишь малая часть экспонатов, которые можно увидеть в Музее не придуманных историй. Официально он открылся 24 июня, и будет работать каждый день с 12.00 до 19.00 без выходных.

Вход в музей будет платным. Стоимость билета для взрослых составляет 200 рублей, для пенсионеров – 150 рублей, для школьников и студентов – по 100 рублей, а люди с ограниченными возможностями и дошколята смогут приходить сюда бесплатно. Кроме того, раз в месяц на один день вход будет свободным для всех. Адрес музея: улица Ильича, 8.