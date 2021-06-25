Во Владимирской области не планируют закрывать детские лагеря, несмотря на рост больных коронавирусом

Во Владимирской области в лагерях отдыхает 30 тысяч детей Фото: Полина Немчинова

Прошлым летом из-за коронавирусных ограничений летний отдых детей оказался под запретом, в этом году лагеря все же решили открыть, потратив на детский отдых более 463 миллионов рублей. Владимирская область занимает 3 место в ЦФО по количеству мест отдыха для школьников. В регионе работают 25 загородных лагерей, 353 дневных лагеря и пять трудовых лагерей. В общей сложности в них отдыхают около 30 тысяч детей, еще около шести тысяч укрепят здоровье в санаториях, и прерывать их отдых не планируют, особенно с учетом того, что вспышек коронавируса среди отдыхающих пока нет. Правда, смягчать коронавирусные ограничения тоже не собираются, тем более что заболеваемость коронавирусом только растет. Родительские дни по-прежнему под запретом, посторонних в лагерь не пускают. Также максимальная заполняемость лагеря – 75%, сотрудники обязаны носить маски и регулярно проверяться на коронавирус, а дети – мерить температуру. За 21 день пообщаться с родными школьник может только по телефону, поэтому педагоги предупреждают: стоит подумать, отправляя своего ребенка в лагерь.

- Если ребенок никогда не был в лагере, то, наверное, это лето не лучшее время, чтобы отправить его отдыхать загород, - отмечает директор департамента образования Ольга Беляева.

Но, несмотря на все ограничения и запрет массовых мероприятий в лагеря, тематические смены все же состоятся – впервые пройдет смена по безопасности на дорогах.

Хорошая новость для владимирских родителей: часть лагерей региона все же вошла в программу федерального кэшбека. Пока вернуть 50% за путевку можно, отправив ребенка отдыхать в лагерь «Олимп» Владимира, ковровский «Искатель», муромские «Белый городок», «Озерный» и «Сосновый бор», петушинский «Восточный» и учреждение для досуга и отдыха детей «Казачок» на базе КФК Охотников Петушинского района. В скором времени к ним присоединится и «Солнечная поляна» Меленковского района. А вот два владимирских муниципальных лагеря - «Икар» и «Дружба» - в этой программе участвовать отказались: во-первых, все путевки и так распроданы, во-вторых, в администрации считают, что цены и так льготные – большую часть оплачивает бюджет, для работающих родителей путевка обходится всего в четыре тысячи рублей. Кстати, в областной администрации не видят проблемы в том, что не все лагеря подключились к этой программе.

- Кэшбек важен тем, что родители Владимирской области могут купить путевки для детей по всей стране, - отметила Ольга Беляева.

А вот с региональным кэшбеком пока есть вопросы. Как объясняют в департаменте, еще не все муниципалитеты разобрались, как с этим работать. Пока самая прозрачная схема в Собинском районе: там если родитель покупает путевку в местный лагерь для ребенка за 20%, которые не оплачивает бюджет, то потом 10% вернутся к нему на карту.