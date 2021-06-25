Во Владимирской области за последнюю неделю выросло число желающих пройти вакцинацию

. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Во Владимирской области резко выросло число заболевших коронавирусом, и возросла нагрузка на медиков, в том числе в поликлиниках. При этом часть из них ушла или уйдет в ближайшее время работать в «красные зоны», а значит, проблем с посещением врачей станет еще больше. Как отмечают специалисты, единственный шанс исправить ситуацию – как можно быстрее пройти вакцинацию максимальному числу владимирцев. Если до последнего темпы вакцинации в регионе были низкими, то за последнюю неделю интерес к прививкам от «ковида» вырос.

- На прошлой неделе Владимирская область шла в последней пятерке по количеству вакцинированных, сейчас темп вакцинации выше, - заявила врио заместителя губернатора Ольга Гребнева.

Ждите ответа

Но сейчас в регионе начались проблемы с поставкой вакцин, очередную партию ждут уже четыре дня, но она никак не поступит. В областной администрации связывают эту ситуацию с введением обязательной вакцинации в ряде регионов, куда и перенаправили поток. В данный момент в области израсходованы 92% поступившей вакцины.

Ольга Гребнева и Александр Жестков Фото: Полина Немчинова

- Мы имеем в наличии всего 10,5 тысячи доз, размытых по всей области. Этих объемов недостаточно, и мы направили письмо в Минздрав РФ с просьбой выделить нашему региону дополнительные объемы иммунобиологических препаратов. Как минимум, необходимо еще 70 тысяч доз – столько человек уже ждут своей очереди. Как только мы получим их, проведение вакцинации существенно активизируется. Сейчас во Владимирской области медики вакцинируют ежедневно от 1500 до 2000 человек, но можем привить и больше, - отметила Ольга Гребнева.

При этом в Белом доме подчеркивают: вакцинация – это не экстренная услуга, не стоит ждать, что ты пришел в поликлинику и сразу получил прививку, сначала нужно записаться. Если вакцин нет, то человека должны поставить в очередь. А дальше уже включается человеческий фактор: в некоторых медучреждениях человека действительно записывают, а в других, например, Муромском и Вязниковском районах, – откровенно отказывают, заявляя, что вакцин нет.

Кстати, всем, сделавшим прививку, положен сертификат. Но если у человека нет подтвержденной регистрации на портале Госуслуг на момент прививки, то ему только выдадут бумажку с его ФИО и печатью больницы. Проблема в том, что такая справка в большинстве других регионов котироваться не будет. Но даже если человек давно подтвердил запись на Госуслугах, получить электронный сертификат во Владимирской области непросто. Как оказалось, причина – в самих сотрудниках больниц, не умеющих пользоваться компьютером. Порой люди больше месяца не могут получить необходимый документ, особенно важный для тех, кто собирается отдыхать, работает в Москве или ездит в командировки.

- В районах данные о прошедших вакцинацию в электронную базу заносят сами сотрудники руками, их квалификация не позволяет оперативно внести данные. Мы организовали серию семинаров, надеемся, что в ближайшее время проблема решится, - заявил и.о. директора департамент здравоохранение Александр Жестков.

До сентября не успеть

По планам во Владимирской области к 1 сентября должны были привить 650 тысяч человек – 60% населения. Но уже сейчас в обладминистрации признают, что эта цифра недостижима. Сейчас в регионе привито менее 20% жителей, первый компонент получили 125 910 владимирцев, второй – 105 432.

- За последние 3-4 дня срок стал сокращаться, прежними темпами мы бы не успели привить нужное число людей даже к сентябрю следующего года, - считает Ольга Гребнева.

При этом, как отмечают чиновники, реально вакцинированных может по факту оказаться больше: это выяснится после того, как все данные все же внесут в электронные базы. По словам Ольги Гребневой, сейчас есть ситуации, когда вакцины пришли на пункт, там их использовали, а данных о вакцинированных нет. Выглядит это так, словно вакцины просто пропали. Кстати, сейчас в области привиться можно только «Спутником V» - других вакцин в регионе уже нет, и их поступлений пока не ожидается. Зато теперь наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса, и, если вы делали прививку полгода назад, или не так давно переболели, все равно можете записаться – вам не откажут в вакцинации.

КСТАТИ

Праздников не будет

Из-за пандемии коронавируса в регионе решили отменить часть праздников. Так День семьи, любви и верности в Муроме пройдет без концерта и масштабных торжеств. Будут онлайн-акции и закрытое мероприятие, где двадцать семей наградят медалями за любовь и верность. Все приглашенные придут либо с отрицательными ПЦР-тестами, либо с сертификатом о вакцинации.

Концерт Дениса Мацуева в Суздале пока перенести на август, судьба остальных культурных событий сейчас решается. Так Фатьяновский праздник планируют перенести в закрытое помещение и организовать онлайн-трансляцию.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Зато в регионе появятся новые койки для коронавирусных больных. 25 июня 160 коек развернут в городской больнице №5, 100 – в Суздальской районной больнице. А вот отделения в областной больнице и центр в Пиганово трогать пока не хотят – там оказывают высокотехнологичную помощь плановым пациентам.

- Есть четкое понимание, какие больницы готовы закрыть. Всего готовы развернуть более 2000 коек, до этого максимум в феврале было открыто 1950. На 24 июня из действующих 1247 коек было свободно 14,9% - в принципе, мы укладываемся в рекомендованные Минздравом 15%, а за счет открытия дополнительных мест во Владимире и Суздале даже обеспечим запас, - сказал Александр Жестков.