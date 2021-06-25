Во Владимирской области 11% выпускников 9 классов не справились с ОГЭ по математике

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В регионе подвели предварительные итоги сдачи выпускных экзаменов школьниками. Как оказалось, несмотря на дистанционное обучение в прошлом году и прочие сложности, одиннадцатиклассники сдали ЕГЭ даже лучше, чем в прошлые годы. Кроме обязательного русского языка, ребята уже сдали экзамены по географии, литературе, химии, профильной математике, истории, физике, обществознанию, биологии, иностранным языкам. 24 и 25 июня 942 выпускника сдают «Информатику и информационно-коммуникационные технологии». Кстати, в этом году экзамен по информатике впервые проходит в компьютерной форме и рассчитан на два дня.

Традиционно владимирские выпускники хорошо сдали русский: с экзаменом справились 99,7% выпускников, средний результат 72 балла – немного выше, чем по стране, где он 71,4. Стобальниками по русскому языку стали 13 человек, 70% школьников - высокобальники, получившие от 80 до 100 баллов. По профильной математике в регионе два стобальника, 20% сдававших ее получили от 80 до 100 баллов – для Владимирской области это отличный результат, учитывая, что еще несколько лет назад со школьной математикой были серьезные проблемы. Улучшились результаты ЕГЭ по литературе: на 3% выросло число одиннадцатиклассников, сдавших ее на высокие баллы. А всего в области пока насчитывается 33 школьника, получивших на экзаменах высший балл. Кроме 13 стобальников по русскому языку, десять стобальников по истории, шесть – по химии, два – по математике, по одному – по литературе и географии.

А вот сдача ОГЭ в регионе прошла не так замечательно. Тринадцать тысяч девятиклассников сдавали всего два предмета: русский язык и математику.

Директор департамент здравоохранения Ольга Беляева Фото: Полина Немчинова

- Русский язык сдали достойно, 60% школьников получили четверки и пятерки, 2% - неудовлетворительно. По математике примерно 45% сдававших получили 4 и 5, 5% неудовлетворительно. По первому этапу не справились 11%. Но бывало и 20%. Но математика это особый предмет, она требует детального объяснения и постоянного понимания, постоянной системной работы. Кроме того это не отобранные дети, как в 11 классе, это дети из разных семей. Дистанционное обучение в прошлом году тоже повлияло. В целом система образования справилась со своей задачей. Лет 7-10 назад была серьезная проблема с математикой. Мы предприняли усилия, заставляли учителей проходить курсы повышения квалификации, в том числе по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, проводили индивидуальные консультирования, - отметила директор департамента образования Ольга Беляева.

Кстати, еще одна причина не самой лучшей подготовки к математике, по мнению чиновников от образования – перегруженность учителей математики. Они ведут по 36 часов и больше, это минимум полторы ставки, сил и времени на индивидуальный подход у них просто не остается.