На пересечении улицы Горького и М-7 может появиться двухуровневая развязка

Перекресток на Содышке ежедневно собирает пробки Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На заседания комитета по градостроительству, архитектуре, земельным отношениям Владимирского горсовета депутаты обсудили перспективы строительства транспортной инфраструктуры в областной столице. Не секрет, что в последнее время число пробок во Владимире только растет, причем меньше их вряд ли будет: учитывая проблемы с общественным транспортом, горожане вряд ли захотят отказаться от личных автомобилей.

Сейчас в областной столице есть несколько «болевых точек», на которые регулярно жалуются водители, но особенно горожан тревожат постоянно стоящая в пробках улица Горького и «пекинка» в районе пересечения с Юрьев-Польским шоссе. В последнем случае проблемы с трафиком регулярно возникают утром и вечером, когда жители Веризино возвращаются домой и едут на работу. В администрации Владимира знают об этих проблемах и даже ведут переговоры в ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород», правда, пока без особого результата. Единственный вариант избавиться от пробок на перекрестке – создать дублирующий проезд. Устраивать его в районе Суздальского проспекта кажется мэрии не подходящим вариантом: из-за сложного ландшафта потребуется слишком много денег. Чиновники хотели организовать развязку на улице Горького и проспекта Строителей с круговым движением и четырьмя полосами, но, по мнению специалистов, это не поможет избавиться от пробок. Еще один вариант – устроить двухуровневую развязку улицы Горького и М-7. Ради этого под федеральной трассой готовы сделать прокол, однако и этот вариант не идеален: в этом случае дорога выскакивает чуть ли не на пересечение проспекта Строителей с Горького, где проходит троллейбусная линия, и будет мешать общественному транспорту. В итоге идеально было бы создать многоуровневую развязку в районе Юрьев-Польского шоссе. Но пока денег на реализацию такого масштабного проекта нет, а значит – улица Горького продолжит стоять в пробках. Кстати, на средства городской казны дорожное строительство все равно не потянуть – нужны вливания из областного и федерального бюджета. Впрочем, депутаты уверены: нужно не смотреть на стоимость проекта, а делать так, как будет лучше горожанам. От комитета решено направить запрос в областную администрацию с запросом на поддержку проектов.

Кстати, владимирское региональное отделение по защите прав потребителей «Народный контроль» направило в ФКУ Упрдор свои предложения, как избавиться от пробок во Владимире. На перекрестке Юрьев-Польского шоссе и трассы М-7 «Волга» общественники предлагают установить движение из крайней левой полосы налево (в сторону Доброго) и прямо на улице Горького, как было раньше, а также поставить пешеходный переход на примыкании Юрьев-Польского шоссе к трассе М-7. На островках между трассой М-7 и съездами на улице Горького, Юрьев-Польском шоссе убрать тротуары, поставить ограждения для избегания пешеходами преодоления трассы М-7 с грубыми нарушениями ПДД. А чтобы избавиться от пробок при выезде с торгового центра «ТАНДЕМ», по их предложению стоит на регулируемом перекрестке у развлекательного центра «САМОХВАЛ» установить одну полосу для въезда и две полосы для выезда на трассу М-7 с поворотом налево в сторону Москвы.

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Дополнительные деньги могут потребоваться и на развязки, строительство которых уже ведется, в частности, на улицах Чапаева и Сперанского. Подрядчики уже обращались с этим вопросом в администрацию, но пока справляются за счет ранее закупленных строительных материалов. А вот с закупкой оборудования, в том числе для строящейся в Коммунаре школы, проблемы серьезнее: цены взлетели, а значит, если увеличить бюджет не получится, придется обходиться более дешевыми аналогами.