Лакинский водоканал заплатит за загрязнение реки более двух миллионов рублей

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В суд обратилось межрегиональное управление Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям, требующее возместить вред природе, а точнее – реке Ундолка, протекающей в Лакинске. Как выяснилось, реку загрязняли очистные сооружения местного водоканала. Сама производственная территория МУП «Водоканал» города Лакинска (в том числе очистные сооружения биологической очистки) еще в августе 2018 года поставлена управлением Росприроднадзора на государственный учет как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду. По закону предприятие могло сбрасывать сточные воды в Ундолку – но только после их надлежащей очистки. Увы, с этим возникли проблемы. И жители микрорайона Сокольники, уставшие от неприятного запаха, стали жаловаться. Выездная проверка показала, что у них есть основания для недовольства: местный водоканал сбрасывал сточные воды, в которых содержание вредных веществ в несколько десятков раз превышало допустимое значение. При этом в реке, где водится рыба, содержание вредных веществ тоже выросло в десятки раз. Например, вещества БПК5 было 350 мг/дм3 при норме 2,1 на тоже же количество воды, аммоний-ион – 40 при норме 0,2, фосфат-ион – 13,9 вместо 0,2, нефтепродукты - 10,7 вместо 0,05.

За сброс в реку недостаточно очищенных вод лакинский водоканал и инженера-технолога участка водоотведения привлекали в административной ответственности и штрафовали – на 150 и 50 тысяч соответственно. Но они обжаловали постановление сотрудника Росприроднадзора в Собинском городском суде и добились снижения штрафов в два раза – до 75 и 25 тысяч рублей. А теперь по решению Арбитражного суда Владимирской области предприятию предстоит компенсировать вред, причиненный природе – его оценили в 2 349 585 рублей 80 копеек.

Кстати, в конце мая в отношении МУП «Водоканал» города Лакинска вновь возбудили административные дела за нарушения природоохранного законодательства. Хотя в 2019 году предприятие провело комплекс работ по усовершенствованию систему очистки, во время проверки, в том числе по результатам анализов, обнаружены нарушения водного законодательства, законодательства в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и потребления. По итогам проверки руководству лакинского водоканала выдано предписание об устранении нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований. В отношении предприятия и должностных лиц возбуждены административные дела.