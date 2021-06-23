Владимирским семьям стало труднее получить детские пособия

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Как рассказала директор департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина, с начала года правила, по которым семьи получали «детские» пособия в размере половины прожиточного минимума, изменились.

Любовь Кукушкина Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Около 28 тысяч семей подали повторные заявления на назначение выплат, но после перерасчета более 10 тысячам семей было отказано, - сообщила Любовь Кукушкина.

Все из-за того, что теперь расчет ведется в зависимости от «квадратов» жилплощади, от наличия транспорта и, собственно, от уровня доходов семейства.

К примеру, во Владимире в семье, претендующей на выплаты, не должно быть больше 12 квадратных метров на человека, а количество автомобилей в семье не должно превышать одного. Впрочем, если ваш «железный конь» старше 16 лет, его учитывать не станут. Но если у семьи, даже многодетной, количество «квадратных метров» превысит установленный показатель, то с выплатами можно распрощаться. Кстати, дачи тоже учитывают — больше одной у семейства быть не может. При этом возраст вашей недвижимости на расчет никак не влияет.

- Практически все, кому отказали, написали заявления повторно, так как люди не понимают причины отказов. Однако были и такие случаи, когда мамы и папы предоставляли неполные сведения. К примеру, когда мама получает алименты, а данных об этом нигде нет, - говорит Любовь Кукушкина.

Тут кроется еще один подводный камень. Речь идет о так называемом «нулевом доходе». Недавно одна многодетная семья из Владимирской области, живущая собственным хозяйством на селе, посетовала, что им отказали в выплате на детей от 3 до 7 лет. Причиной такому отказу чиновники обозначили отсутствие доходов.

- Если родители не работают, и дохода у них нет, в выплате будет отказано, - объясняет директор департамента соцзащиты. - Но существуют уважительные причины, по которым пособие назначат даже без доходов. Например, если мама находится в отпуске по уходу за ребенком, или получает алименты. В любом случае, подход здесь индивидуальный. Однако если семья, живущая за счет своего подсобного хозяйства, не зарегистрирована как индивидуальные предприниматели или самозанятые, и их хозяйство не числится официально, как подсобное, то в выплате им также отказывается.

По словам Любови Кукушкиной, те владимирцы, которые успели оформить выплату на малышей от 3 до 7 лет по «старым» правилам, будут получать ее в течение года, пока снова не придется идти на переоформление. А те, кто обращается вновь, автоматически рассматриваются по новым правилам. Тем же, кто попадает под все критерии, пособия назначаются с 1 января, и делается соответствующий перерасчет.

Еще один важный момент — величина пособия теперь варьируется. Если раньше все получали только по 50% от величины прожиточного минимума, то теперь в зависимости от величины доходов семейства эти выплаты могут составить и 75 и 100%. Во Владимирской области эти цифры равняются 5647 рублям, 8470,5 рублям и 11294 рублям соответственно.

КСТАТИ

Владимирские семьи, нуждающиеся в финансовой поддержке, могут получить ее не только в виде детских пособий. По словам Любови Кукушкиной, владимирцы могут заключить государственный социальный контракт. В большинстве случаев жители Владимирской области обращаются за такой поддержкой для выхода из трудной жизненной ситуации, когда требуются средства на продукты, медикаменты и тому подобное. В каждом случае собирается специальная комиссия, которая решает, какая помощь и в каком объеме будет оказана гражданину. В том числе владимирцы могут предложить свой бизнес-план и попросить деньги на индивидуальное предпринимательство или на развитие подсобного хозяйства, но при этом они обязаны обосновать, как именно собираются из своей трудной ситуации выходить. Также соцработники помогут в переобучении и поиске новой работы. Обращаться надо в отдел соцзащиты по месту жительства.