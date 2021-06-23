Владимирцам раскроют новые тайны о Сунгирской стоянке

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65 лет назад начались первые научные исследования на стоянке каменного века. В связи со знаменательной датой в музее-заповеднике откроется выставка «Сунгирь. Человек и природа».

- Открытие этой выставки — это одно из главных событий музейного года. Сунгирь – это бренд для владимирской области, который кажется недооцененным. Изучение Сунгирской стоянки перевернуло представление о первобытном обществе. Впервые мы выставили так много экспонатов — 1900, многие из них никто никогда не видел. И это не только демонстрация предметов из наших фондов, но и серьезная работа реставраторов Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря, - отметил генеральный директор ВСМЗ Сергей Рыбаков.

На выставке представлены археологические находки из раскопок стоянки, палеонтологические материалы, подлинные вещи, принадлежавшие Отто Бадеру, которые музею передал его внук, символы Сунгиря – лошадка и прорезные диски, жезлы и копья из погребений, предметы быта первобытных людей.

Отто Бадер

- Интересно и самое знаменитое парное захоронение. Долгое время считалось, что в нем был мальчик и девочка. Но последние генетические исследования говорят нам о том, что погребены были два мальчика, причем разного социального статуса — один питался лучше, чем другой, - рассказал Сергей Рыбаков.

Обращают на себя внимание и несколько витрин с украшениями. В погребениях было найдено более десяти тысяч бус, которые носили не только женщины, но и дети, и даже взрослые мужчины.

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- Многие найденные бусы не были использованы, значит, они вырезались специально для погребения, это был элемент сакрального действа. Украшения могут рассказать о статусе погребенного, его виде деятельности. Это очень тонкая работа, ведь каждая бусина вырезалась отдельно с двух сторон, что говорит о высокой квалификации мастера, - рассказала Анна Соседова, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности.

Экспозиция расскажет владимирцам об открытии стоянки и истории ее исследования, поможет узнать о природно-климатических условиях жизни, внешнем облике и занятиях древних сунгирцев, покажет богатый погребальный инвентарь палеолитические захоронения, познакомит с духовной культурой обитателей стоянки.

Выставка будет работать до 19 мая 2022 года. В планах музея — создать постоянную экспозицию, посвященную Сунгирю.

Сунгирская лошадка

КОНКРЕТНО

Адрес: Музейный комплекс «Палаты», улица Большая Московская, 58. Третий этаж.

Стоимость билетов: полный билет – 150 рублей, льготный билет – 100 рублей.