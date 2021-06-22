Во Владимирской области начнут штрафовать купальщиков с «диких» пляжей

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В ходе экстренного брифинга, состоявшегося 22 июня, начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального ГУ МЧС Леонид Фадеев озвучил тревожную цифру: на сегодняшний день с начала купального сезона в регионе утонули уже десять человек, включая трех несовершеннолетних – 7, 13 и 17 лет. При этом еще три человека пока официально числятся пропавшими без вести и в число утонувших не входят.

- Последний случай произошел вчера на Нерли в районе Боголюбово. На берегу нашли вещи человека, а сегодня извлекли его тело из воды, - уточнил Леонид Фадеев. - В основном люди гибнут из-за несоблюдения мер безопасности — дети тонут по недосмотру взрослых, а почти все утонувшие взрослые находились в состоянии опьянения.

В связи с последними обстоятельствами решено было проводить силами МЧС и полиции совместные рейды по водоемам. Особенно часто проверяющие будут являться на «дикие» пляжи.

- Мы стараемся организовать дежурства спасателей в местах, не разрешенных для купания, а там, где спасателей нет, мы проводим рейды, - уточнил Леонид Фадеев.

- Лиц, находящихся в состоянии опьянения, будем привлекать к ответственности. В том числе будем привлекать тех, кто продает алкоголь на пляжах, - добавил начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Владимирской области Карапет Сароян.

Но не только «за пьянку» будут наказывать лихих купальщиков. Инспекторы решили не только увещевать любителей купания в запрещенных местах, но и применять к ним санкции. На вопрос, будут ли штрафовать за купание на «диких пляжах», Леонид Фадеев ответил коротко и ясно.

- Так точно! Существует статья КоАП РФ 12.2, которая устанавливает штраф за купание в запрещенных местах, где стоят соответствующие аншлаги. Люди могут быть оштрафованы на сумму от 800 до 4000 рублей.

Кстати, из трех случаев гибели детей один произошел на разрешенном пляже в Семязино. Однако, вопреки слухам, спасатели ничего сделать не могли, потому что их там просто не было. Спасательные посты на разрешенных пляжах до сегодняшнего дня закрывались после 19.00.

- Однако после этого случая мы приняли решение увеличить время пребывания спасателей светлым временем суток, - заявил Фадеев.

Другими словами, пост спасателей быдет открыт до наступления темноты. Впрочем, по словам представителей МЧС, случай с юношей в Семязино произошел около 23.00 — молодежь приехала на машинах купаться.

- Они включают фары и лезут в воду, а на все увещевания отвечают, что мы ничего не можем сделать, - говорит Леонид Фадеев.

Да и вообще, владимирцы сами зачастую провоцируют ситуации, которые приводят к гибели. По словам Фадеева, в минувшие выходные на его глазах женщина-спасатель в Семязино вытащила двоих детей, которые уже начали захлебываться. Мама в это время сидела на берегу и пила пиво.