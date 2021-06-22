«Едем на развалюхах»: во Владимире перевозчики не могут купить новые автобусы

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

После почти полного ухода «АДМ» с улиц областного центра, мэрии срочно пришлось перекраивать систему местных перевозок под «временный вариант». Однако горожан новшества не устроили.

Куда пропадают машины

Так на линии появились два временных маршрута - №19С и №30С, которые курсируют между Энергетиком, Юрьевцем и «Рябинкой», заменив исчезнувшие автобусы №20С, 21С, 22 и 15.

Что касается автобусов №12С и 13С, то первый передали компании «РТС», а второй — компании «Транссовт». Первые мало работали на городских линиях, вторые не работали вовсе, занимаясь исключительно междугородними и пригородными маршрутами. При этом «Транссовт» пообещал в своих соцсетях «две машины большого класса». Однако, спустя сутки после запуска временных маршрутов, владимирцы разразились десятками жалоб на несоблюдение графиков, а также на то, что вместо обещанных больших автобусов ездят старенькие «Пазики».

- Что касается маршрута №12С, то жалоб на него не поступало. Проверка показала, что график перевозчиком соблюдается, - рассказал в понедельник официальный представитель горадминистрации Владимира Алексей Алекин. - На маршрут №13С действительно жалобы имеются в плане несоблюдения интервалов. Мы уже направили в «Транссовт» претензию, и они обещали исправиться.

Про старые машины в мэрии ответить затруднились, однако наш источник в самом «Транссовте» рассказал, как на самом деле обстоит дело.

- Вообще мы городскими перевозками не занимаемся, но тут нас уговорили взять хотя бы один городской маршрут. Пришлось срочно набирать кондукторов, чтобы сформировать экипажи. Машин «под город» у нас нет, а потому также в срочном порядке пришлось направить на линию два наших запасных «Мерседеса», которые выходили на подмену по межгороду. Городские рейсы они не выдерживают, начали «вылезать» технические изъяны, машины стали часто ломаться, графики нарушаться. В таких случаях мы и выпускаем подменный «Пазик», - поделился собеседник.

По словам сотрудников «Транссофта», ситуация усугубляется тем, что неподготовленные к городским условиям машины страдают от большого числа пассажиров — из-за того, что автобусов №16 стало меньше (потому что компания «ОКТО» тоже «распылилась» на несколько маршрутов), люди в Загородном буквально выламывали двери, которые приходилось руками держать кондуктору, лишь бы не сойти с линии.

В компании пообещали, что уже в самые ближайшие дни закупят машины большого класса, предназначенные для городских перевозок. Правда подержанные — новые стоят слишком дорого, а если компанию завтра вдруг «попросят» с улиц Владимира, будет совершенно непонятно, что делать с купленными в лизинг автобусами, которые не предназначены для межгорода и пригорода.

Мэрии пока не до конкурсов

С коллегами из «Транссовта» согласны и другие перевозчики. По словам «автобусников», из-за того, что «АДМ» разрушила систему лотов, когда по контракту один перевозчик получал сразу несколько маршрутов, теперь одним достаются убыточные линии, а другим — прибыльные, что приводит к существенному дисбалансу.

Даже муниципальный «Владимирпассажиртранс»пострадал от этого — ему досталось множество убыточных маршрутов, а «новые-старые» московские «ЛиАЗы» ситуацию не спасают.

- Пока не будет конкурсов на постоянные перевозки — не будет ни новых машин, ни стабильности, - резюмируют перевозчики.

А в мэрии Владимира ситуацию видят с точностью до наоборот.

- Долгосрочные контракты будут разыграны после того, как мы нормализуем ситуацию с обслуживанием четырех маршрутов, оставленных «АДМ» (20С, 21С, 15 и 20 — Авт.), - объясняет официальный представитель администрации города Александр Карпилович. - Временные маршруты будут работать до поиска адекватных перевозчиков с нормальными предложениями. После этого мы заключим с ними временные контракты, восстановим систему перевозок, вернем систему лотов, нарушенную «АДМ», и уже затем будем их разыгрывать.

В мэрии надеются, что все эти процедуры получится провести хотя бы до конца лета. На вопрос о том, кому же могут достаться брошенные маршруты, если местным перевозчикам уже сейчас не хватает машин, в горадминистрации отвечают, что возможен вариант с заходом во Владимир абсолютно новых компаний — иначе эту проблему вряд ли получится решить. Что это будут за компании — пока неизвестно.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

УФАС по Владимирской области обязало горадминистрацию провести конкурсную процедуру по выбору перевозчиков на линиях №11, 25 и 27, которые еще в конце зимы передали от ООО «АДМ» в ООО «ОКТО». Поводом к жалобе стало то обстоятельство, что другие перевозчики фактически не рассматривались при выборе компании.

- В настоящее время документы изучаются нашей юридической службой. После этого будет понимание — обжалуем мы это решение УФАС, либо проведем конкурсную процедуру по маршрутам, ушедшим из ООО «АДМ», - сообщил по этому поводу официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.