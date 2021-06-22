Во Владимире до сих пор официально не открыли пляжи

. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

На этой неделе во Владимирской области будет аномально жарко. Днем столбик термометра будет подниматься выше +30 градусов. А значит, спасения владимирцы будут искать в воде.

На полтора метра расступись!

В регионе — 45 мест, которые официально разрешены для отдыха у воды. Во Владимире их всего четыре. Больше всего людей, по традиции, купаются на Семязино, но также официальными пляжами называются Содышка, Глубокое и Клязьма. И уже в эти выходные на них было не протолкнуться.

Тем временем, в регионе действуют новые коронавирусные ограничения. В частности, массовые мероприятия могут посещать только те, у кого есть свежий отрицательный ПЦР-тест или прививка от Covid-19. Так что же, на пляж теперь пустят лишь со справкой?

- Мы не можем закрыть пляжи и ограничить туда доступ людей. Однако призываем соблюдать социальную дистанцию - полтора метра во имя собственной безопасности, - подчеркнула Марина Колтунова, пресс-секретарь областного управления Роспотребнадзора.

К слову, проверять соблюдение правил безопасности на суше и в воде должны сотрудники спасательного поста. Они же должны дезинфицировать все имеющиеся поверхности на пляже несколько раз в день. Однако вряд ли эти меры помогут уберечься от вируса, если отдыхающие будут сидеть другу у друга на головах. А именно это и происходит в жаркий день. И ни о каком подобии социальной дистанции речи не идет.

. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Официально во Владимире до сих пор не открыли ни один из четырех пляжей. Результатов проб воды так и нет. По словам представителей Роспотребнадзора, мэрия заключила контракт на проведение исследования проб воды, о чем уведомило ведомство.

- Однако до сих пор нам не прислали результатов, поэтому мы не можем выдать эпидемиологическое заключение, - объяснила Марина Колтунова.

В свою очередь, в городской администрации вины не признают и не понимают, почему пробы до сих пор не взяты.

- 28 апреля мы отправили письмо и заключили контракт с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» почти на 70 тысяч рублей, чтобы пробы были взяты и готовы еще в мае, но почему-то эта организация до сих пор этого не сделала. Мы будем добиваться выполнения обязательства, - подчеркнул Игорь Ефремов, сотрудник городской администрации.

Вот и получается, что пока два ведомства перекидывают друг на друга ответственность, владимирцы купаются в официально запрещенных водоемах, которые, возможно, кишат кишечной палочкой.

11 утонувших

. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

С начала года в регионе утонуло одиннадцать человек, из них трое детей. Причем сразу несколько несчастных случаев произошли в жаркие выходные.

18 июня на Семязино утонул 13-летний мальчик, который отдыхал в воде вместе со своими друзьями. В социальных сетях они рассказали о том, что как только их друг исчез из виду, они начали нырять и искать его, но так и не смогли ему помочь. Тело мальчика вытащили из воды спасатели.

Еще двое утонувших детей из Мурома и Муромского района. Семилетний мальчик погиб в реке Ушна, что в деревне Вареж. Именно туда погибший приехал на каникулы к бабушке и дедушке. Еще один несчастный случай произошел на озере Песчаное, которое находится рядом с мостом через Оку. Там утонул 17-летний юноша.

20 июня произошло сразу четыре гибели на воде. В Киржаче утонул 18-летний молодой человек. Его тело достали из воды очевидцы трагедии. Место было не оборудовано для купания. На Старице в Коммунаре спасатели достали из воды тело 43-летнего мужчины.

- В Гороховце утонул 20-летний юноша. Несчастный случай произошел в районе очистных сооружений, где не разрешено купаться. Сейчас на месте работает спасательная станция. Также ищут тело утонувшего 46-летнего мужчины в Камешковском районе возле села Патакино. На месте работают сотрудники местной администрации, полиции, аварийно-спасательного формирования Владимирской области и родственники, - рассказали в областном управлении МЧС.

Большинство несчастных случаев со взрослыми, особенно в прошедшие жаркие выходные, произошли из-за злоупотребления алкоголем. Детская гибель происходит из-за недостаточного контроля со стороны взрослых.

Сейчас спасатели совместно с полицейскими и сотрудниками администраций патрулируют не только официально разрешенные места для купания, но и «дикие». Во время рейдов особое внимание уделят не только безопасному поведению, но и людям, отдыхающим с алкоголем. Их будут привлекать к административной ответственности.