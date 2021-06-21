Во Владимирской области всего один выпускник сдал литературу на сто баллов

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В регионе подвели итоги сдачи первых ЕГЭ. Как оказалось, русский язык (экзамен по которому проходил 3 и 4 июня) в регионе знают неплохо – из более чем пяти с половиной тысяч одиннадцатиклассников минимальный порог в 36 баллов набрало абсолютное большинство выпускников – 99,7%. Средний балл по результатам экзамена у выпускников области – 72 балла, это немного выше российского, который составил 71,4 балла. Максимум – сто баллов – набрали тринадцать одиннадцатиклассников из школ Владимира, Мурома, Собинки, Лакинска, Радужного, Кольчугино.

Кроме русского языка старшеклассники уже сдали экзамены по географии, литературе, химии, профильной математике, истории, физике, обществознанию, биологии, письменную часть аттестации по иностранным языкам. Самым популярным из необязательных экзаменов стало обществознание – его сдало более трех тысяч выпускников, почти столько же выбрали и профильную математику, которая в этом году не является обязательным экзаменом, а письменную часть экзамена по иностранным языкам и биологию, испытания по которым проходили в один день, в общей сложности сдавали около двух тысяч владимирских школьников. Для сравнения – литературу выбрали менее пятисот выпускников, химию – 937 школьников, географию – 130 ребят.

Пока известны результаты не всех экзаменов, свои результаты по обществознанию выпускники узнают 30 июня, по биологии узнают не позднее 5 июля, по иностранным языкам – не позднее 7 июля. Но уже сейчас в области насчитывается 21 стобальник (большинство получило максимум по русскому языку, шесть – по химии, по одному по географии и литературе).

В основной период экзаменов, который продлится до 2 июля, выпускникам еще предстоит сдать устную часть ЕГЭ по иностранным языкам, экзамен по информатике и ИКТ. Кроме того, сдать экзамены ребята смогут в резервные дни – с 12 до 17 июня. В этом время ЕГЭ смогут сдать те, кто пропустил или не завершил выполнение работы в основной или резервный день по уважительной причине, а также те, у кого совпали экзамены и в один день сдавали сразу два предмета.