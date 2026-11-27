. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

На днях Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области разместило на сайте госзакупок тендер на поиск подрядчика, который сможет поставить в ОКБ совершенно новый ангиограф.

Эпидемия

История с этими дорогостоящими аппаратами для проведения операций кардиологического профиля печальна — за последние пару лет сразу несколько из них вышло из строя. Первым «полетел» морально устаревший прибор в Горбольнице №4 Владимира, это было около полутора лет назад. Впрочем, дело шло к его списанию, и в медучреждении особенно не расстроились, ведь в строю оставался более современный Azurion, но в 2026 году сломался и он — накрылась рентгеновская трубка.

Следом началась целая «эпидемия ангиографов»: аналогичным образом по очереди вышли из строя приборы в ОКБ и Александровской районной больнице (оба аппарата также марки Azurion), а пока власти пытались найти специалистов для установки сломанных рентгеновских трубок, «накрылся» второй (из двух) ангиограф в ОКБ — General Electric 2010 года выпуска.

Покуда руководство региона решало вопрос с ремонтами, команда хирургов ГБ №4 и ОКБ поехала в Муром, где в ЦРБ №2 оставался в строю местный ангиограф. При его помощи решено было продолжить операции, и в город на Оке повезли пациентов, которым не требовалась экстренная помощь.

Муромское отделение РХМДиЛ. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Впоследствии поломавшиеся трубки заменили на новые, после чего было заявлено, что оборудование вернулось в строй.

Теперь же для ОКБ закупают совершенно новый прибор. Начальную цену контракта объявили в размере 95 миллионов 135 тысяч рублей.

За эту или меньшую сумму будущий подрядчик обязан поставить в ОКБ цифровую рентгеновскую ангиографическую стационарную систему, а также разгрузить, собрать, установить, смонтировать и ввести ее в эксплуатацию. Кроме того, потребуется обучить правилам эксплуатации специалистов больницы.

Судьба «старичка»

Главным стал вопрос, будет ли новый ангиограф дополнением к двум уже имеющимся в Областной клинической больнице, или же придет им на замену.

Наши собеседники из медицинского сообщества региона объяснили, что, вероятнее всего, закупаемый прибор пойдет на замену тому самому General Electric.

- Он морально устарел и был доступен к списанию еще несколько лет назад. Сейчас операции на нем не проводятся, и в ОКБ действует только один ангиограф Azurion, который действительно починили, - рассказали врачи.

По словам собеседников, это плановая замена, но дальнейшая судьба «старичка» может быть двоякой: его либо спишут в гараж ОКБ на хранение, как делают в подобных случаях, либо демонтируют и увезут в какое-то другое место, где он еще, быть может, послужит.

Доктора уточнили, что, говоря о нормализации ситуации, власти имели ввиду запуск не физических приборов, а открытие ангиооперационных, которые действительно сейчас работают в ГБ №4, ОКБ и АРБ.

Тем не менее, команда хирургов все еще продолжает ездить в Муром и работать в круглосуточном режиме, и пока в этой истории точку ставить рано.

Вероятнее всего, эти командировки продолжатся как минимум до середины 2027 года — заявки на участие в конкурсе на поставку ангиографа принимаются до 4 декабря, а 8 декабря комиссия должна определить поставщика. С момента подписания контракта у него будет ровно 180 суток, чтобы исполнить свои обязательства. И тогда в ОКБ, наконец-то, снова появятся два рабочих ангиографа.