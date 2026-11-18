. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Новый законопроект о бюджете на 2027 и плановый период 2028 и 2029 годов предусматривает большой объем средств на проведение ремонтов и строительство самых различных объектов — от благоустройства до образования.

Пожарное депо

Так, в рамках строительства планируется выделять по 80 миллионов рублей ежегодно на завершение реконструкции усадьбы Зворыкиных в Муроме и по 10 миллионов рублей на ремонт дома Семенычева в Гороховце.

Не забыли о студентах ПИМУ — для будущих врачей планируют реконструировать здание под общежитие, но пока речь идет лишь о выделении финансов на разработку проекта.

Во Владимире в 2027 году более 95 миллионов рублей направят на возведение административно-бытового корпуса на территории спорткомплекса «Торпедо», а Киржач получит деньги на физкультурно-оздоровительный зал. Также универсальный спортзал построят в Гороховце. Эти объекты продолжат финансировать до конца трехлетки.

Кстати, на 2029 год запланирована реконструкция спорткомплекса «Темп» в Коврове, а в 2028 году в регионе построят бокс под пожарную лестницу в городе Карабаново. Кроме того, 2029 год принесет региону два новых пожарных депо: модульное построят в поселке Никологоры и капитальное в Юрьев-Польском.

Конечно, продолжится финансирование реконструкции аэропорта «Семязино». В 2027 году на него выделят 1 миллиард 800 миллионов рублей.

109 машин

Кстати, обновленная воздушная гавань предусмотрена в проекте бюджета не только как объект строительства. Так, в течение трехлетки «Семязино» будут выделять средства на так называемую аэропортовую деятельность, а проще говоря — на функционирование. В казне предусмотрено на эти цели 121 миллион 399 тысяч рублей в 2027 году и по 138 миллионов 192 тысячи рублей в 2028 и 2029 годах.

Реконструкция аэропорта Семязино продолжится. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

В части дорожной безопасности власти намерены продолжить закупку дорожных камер фотовидеофиксации. На эти цели, а также на их установку, содержание и эксплуатацию в ближайшие три года потратят почти 1 миллиард 600 миллионов рублей. Еще около 330 миллионов направят на строительство новых пунктов весогабаритного контроля.

Что до покупки нового транспорта, то планируется с 2027 по 2029 год приобрести 109 автобусов и троллейбусов за сумму чуть более 1,5 миллиарда рублей. Конкретика по видам и маркам машин не расписана, но указано, что средства пойдут бюджетам Мурома, Коврова, Гусь-Хрустального, Александровского округа и Владимира.

Водопровод и канализация

По линии ЖКХ проект бюджета обещает выделение денег на ремонт и реконструкцию коммунальных сетей. В 2027 году планируется привести в порядок систему водоснабжения в Гороховце, а в Лакинске возвести модульную котельную и центральную канализацию.

В Меленках построят канализационный коллектор, а от поселка Никологоры до поселка Октябрьский Вязниковского округа проведут новый водопровод. В Гусь-Хрустальном построят новые тепловые сети, а в Муроме их обещают капитально отремонтировать. Ремонту подлежат и канализации в Коврове и поселке Красная Горбатка.

Кроме того, в Суздальском округе обеспечат финансами строительство и модернизацию системы водоснабжения, а в Вязниках спроектируют и построят пять котельных. Впрочем, котельные будут проектировать на деньги, которые освободятся в результате списания долгов региона по бюджетным кредитам. Эти же свободные средства передадут на реконструкцию насосной станции в Коврове.

В Муроме, наконец-то, начнут решать вопрос с капитальным ремонтом участков канализационного коллектора и тепловых сетей. Правда, делать это будут за счет казначейских инфраструктурных кредитов. Город на Оке получит на это 111 миллионов 476 тысяч рублей. На такой же кредит реконструируют канализационный коллектор в Александрове на улице Красный переулок и приведут в порядок теплосети и городской канализационный коллектор в Коврове.

Образование

Пожалуй, самые многочисленные ремонты затронут сферу образования. В 2027 году во Владимире должны капитально отремонтировать детский сад №31, в Муроме детский сад №38, а в Лакинске — садики №11 и №12. На 2028 год запланирован капремонт детсада №2 «Елочка» в Камешково и детского сада №50 в Муроме. Наконец, в Киржаче починят детский сад №12, а в Лакинске - детсад №5.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

В школах работы проведут еще более масштабные. На 2027 год планируется ремонт 11 зданий во Владимире, Коврове, Муроме, а также в Судогодском, Камешковском, Ковровском, Александровском и Селивановском округах.

В 2028 году отремонтируют восемь школ во Владимире, Меленках, Муроме, Коврове, Судогодском и Александровском округах. Наконец, 2029 год принесет ремонты трех учреждений во Владимире, Муроме и Судогодском округе.

В Муроме на 2027 год предусмотрено 89,5 миллионов рублей на продолжение капремонта дома ребенка. Здесь же ожидается реконструкция двух учебных корпусов Муромской инжерено-технической академии.